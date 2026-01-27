Anta Sports neemt groot aandeel in Puma

Het op de Kaaimaneilanden gevestigde Anta Sports sluit een definitieve overeenkomst voor de overname van een belang van 29,06 procent in de Duitse sportkleding fabrikant Puma. De transactie heeft een waarde van 1,51 miljard euro (1,79 miljard dollar). De Chinese groep wordt hiermee de grootste aandeelhouder in het bedrijf uit Herzogenaurach.

Transactiedetails en waardering

Op 26 januari 2026 heeft Anta Sports een aandelenkoopovereenkomst getekend met Artémis, het investeringsvehikel van de familie Pinault. Volgens de voorwaarden koopt Anta Sports circa 43 miljoen gewone aandelen tegen een prijs van 35 euro per aandeel. De betaling gebeurt volledig contant, gefinancierd uit de interne middelen en het werkkapitaal van de groep.

De koopprijs vertegenwoordigt een aanzienlijke premie boven de marktwaarde van Puma. Aandelen van het Duitse merk sluiten op 26 januari 2026 op 21,63 euro. Dit geeft het bedrijf een marktkapitalisatie van ongeveer 3,20 miljard euro vóór de aankondiging. Anta Sports meldt dat de prijs tot stand komt na onderhandelingen tussen onafhankelijke partijen. Daarbij houdt men rekening met de mondiale marktpositie van Puma en toekomstige groeimogelijkheden.

Strategische motivatie voor mondiale expansie

De overname vormt een centraal onderdeel van de strategie 'single-focus, multi-brand, and globalisation' van de groep. Anta Sports beschikt al over een divers portfolio met merken als Fila, Descente en Jack Wolfskin. Het bedrijf wil de gevestigde erfenis van Puma inzetten om het internationale concurrentievermogen te versterken.

De groep benadrukt dat de mondiale aanwezigheid van Puma zeer complementair is aan het bestaande bedrijfsmodel. Anta Sports wil zijn capaciteiten op het gebied van merkopbouw en retailuitvoering toepassen om de waardeherstel van Puma te ondersteunen. Na afronding van de transactie streeft de groep naar vertegenwoordiging in de raad van commissarissen van Puma. Daar wil men samenwerken met bestaande leden en werknemersvertegenwoordigers.

Financiële prestaties van Puma

Financiële gegevens in de aankondiging tonen een uitdagende periode voor het overgenomen bedrijf. Puma rapporteert een omzet van 8,9 miljoen euro over het volledige jaar eindigend op 31 december 2024. De prestaties in de eerste helft van 2025 laten echter een terugval zien.

Anta Sports verduidelijkt dat er momenteel geen plannen zijn voor een volledige overname. De aandelenkoopovereenkomst bevat wel bepalingen voor aanvullende betalingen aan Artémis. Deze gelden als binnen vijftien maanden na de effectieve overdrachtsdatum een openbaar overnamebod, beursnotering of uitkoopprocedure wordt geïnitieerd.