Arbeidsmarkt blijft maar krapper worden: weer recordaantal vacatures in vierde kwartaal 2021

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is in het laatste kwartaal van 2021 verder gestegen. In totaal kwamen er 16 duizend vacatures bij, en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Momenteel staan er per 100 werklozen 105 vacatures open, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal open vacatures heeft weer een record bereikt.

Het totaal aantal open vacatures was eind december 387 duizend. De meeste vacatures stonden open in de handel. Daar werd naar 79 duizend nieuwe personeelsleden gezocht. De handel werd gevolgd door de zakelijke dienstverlening en de zorg, waar respectievelijk 62 duizend en 55 duizend vacatures werden geteld.

In de horeca, de cultuur en de recreatie nam het aantal vacatures af. Dat heeft volgens het CBS onder meer te maken met de lockdown die aan het einde van het kwartaal werd afgekondigd, waardoor deze sectoren grotendeels op slot gingen.

Over het algemeen vonden er meer mensen een baan dan er banen verloren gingen. De werkloosheid daalde in het vierde kwartaal met 29 duizend personen.

Meer vaste banen, minder flexibel werk dan voor corona

In het vierde kwartaal waren er in totaal 2,6 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, aldus het CBS. Dat zijn er meer dan een kwartaal eerder, maar minder dan voor de coronacrisis. Tegelijkertijd werden er ook meer werknemers met een vaste arbeidsrelatie gemeld. Dat aantal steeg met 34 duizend naar 5,3 miljoen. Dat is het hoogste niveau sinds 2013.