Arc'teryx wint kort geding tegen Adidas over Terrex-winkel in Vancouver

Adidas moet het uithangbord van zijn Terrex-winkel bedekken. Dit heeft het Hooggerechtshof in Vancouver besloten na een gerechtelijk bevel van de concurrerende sportkledingfabrikant Arc'teryx.

Het moederbedrijf van Arc'teryx, Amer Sports Canada, heeft vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen het submerk van de internationale sportkledinggigant. Adidas zou ‘verwarring creëren bij de consument’ met zijn winkel met het Terrex-merk op West 4th Avenue. Terrex opende een jaar geleden een winkel een paar deuren verder dan Arc'teryx. Net als Arc'teryx verkoopt de winkel outdoorproducten.

Wat Adidas zijn "performance bars" noemt - de kenmerkende drie strepen in een driehoekige formatie, lijkt te veel op de letter "A" van het logo van Arc'teryx, aldus het gerechtsdossier. "Wanneer men een afbeelding van de performance bars en Terrex handelsmerken naast een afbeelding van het Arc'teryx handelsmerk legt, is de gelijkenis tussen de twee en de kans op verwarring onmiddellijk duidelijk," oordeelde de rechter dinsdag. Omdat Adidas ook geen juiste merkregistratie heeft voor Terrex in Canada, moet Adidas het Terrex-logo bedekken.

"Adidas wist heel goed dat het geen merkregistratie in internationale klasse 35 had voor zijn merk Terrex toen het zijn nieuwe winkel opende met de combinatie performance bars/Terrex als winkelbanner en er uitdrukkelijk voor koos om het merk "Adidas" niet te gebruiken in die winkelbanner, ook al lag de winkel in hetzelfde blok, slechts een paar deuren verder dan de Arc'Teryx-winkel op W. 4th Ave. in Vancouver," stelde de rechter.

Arc'teryx heeft de rechtbank bewijsmateriaal voorgelegd van privédetectives die zeiden dat het personeel van de Terrex-winkel toegaf dat minstens 100 mensen de winkel binnengingen met de gedachte dat ze een Arc'teryx-winkel binnenlopen. Het merk claimt schade te hebben geleden door de “merkinbreuk” van Adidas. Arc'teryx moet dit eerst nog bewijzen. Wanneer ze dit voor de rechter bewijzen, krijgen ze wellicht een geldbedrag. Adidas heeft alle beschuldigingen van merkinbreuk ontkend. Als Adidas de juiste merkregistratie voor Terrex krijgt, kan het verbod op het uithangbord komen te vervallen.