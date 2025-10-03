Armani begint met gesprekken over verkoop minderheidsbelang

Nog geen week na de presentatie van de laatste collectie van Giorgio Armani in Milaan, is er naar verluidt contact met potentiële kopers voor de verkoop van een minderheidsbelang in de modegroep.

Dit meldt persbureau Reuters op basis van drie bronnen die bekend zijn met de situatie. Hiermee start feitelijk een veiling voor een aandeel in een van de Italiaanse mode-imperiums.

L'Oréal is een van de benaderde partijen, aldus twee van de bronnen. Een van hen benadrukt dat de onderhandelingen zich nog in een beginfase bevinden en dat vooruitgang maanden kan duren. Volgens een van de bronnen en een vierde bron zijn er tot nu toe geen private-equityfondsen benaderd als potentiële kopers.

Rothschild is naar verwachting de adviseur van het bedrijf bij de transactie, volgens de twee bronnen. De groep heeft een band met het adviesbureau via Irving Bellotti, een partner bij Rothschild die zitting heeft in het bestuur van de Armani Foundation, zo staat op de website van de zakenbank.

Zowel de Armani Group als Rothschild geven geen commentaar op de geruchten. L'Oréal, dat een licentieovereenkomst heeft met de Armani-groep tot 2050, heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Reuters.

De opvolging van Armani opent de deur voor een verkoop aan LVMH, EssilorLuxottica en L'Oréal. De wens van de ontwerper uit Piacenza omvat zowel bestuurlijke continuïteit met de managers en de familie, als de verkoop van vijftien procent aan een luxegroep binnen achttien maanden, gevolgd door een mogelijke volledige overname.

Giorgio Armani overleed op 4 september in Milaan. Met zijn heengaan is een hoofdstuk in de Italiaanse modegeschiedenis afgesloten.

De ontwerper herinnerde iedereen eraan dat je beroemd, rijk en enorm succesvol kunt zijn, terwijl je toch gereserveerd, ingetogen en vriendelijk voor iedereen blijft. Voor Italië was hij niet alleen een ontwerper die de ready-to-wear, de 'Made in Italy' en de sport groot maakte. Sinds 2008 was Armani de beschermheer van het basketbalteam Olimpia. Hij was ook een weldoener die belangrijke donaties deed tijdens de donkere maanden van de Covid-pandemie. Hij benadrukte het belang van toewijding, zelfopoffering en zelfs precisie voor het bereiken van uitzonderlijke resultaten. Hij stond erom bekend dat hij in een van zijn winkels of restaurants de verlichting, etalages en details controleerde.

Wat hem echter overal geliefd maakte, was zijn manier van zijn. Hij herinnerde iedereen eraan dat je wereldberoemd, schatrijk en enorm succesvol kunt zijn, terwijl je toch gereserveerd, ingetogen en vriendelijk voor iedereen blijft. Een levend voorbeeld van zijn uitspraak: “Elegantie is niet opvallen, maar herinnerd worden.” Daarin is hij zeker geslaagd.