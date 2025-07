Armani Groep: netto-omzet daalt met 5 procent in boekjaar 2024

De geconsolideerde netto-omzet van de Armani Groep bedroeg 2,3 miljard euro. Dit is een daling van vijf procent ten opzichte van het voorgaande jaar bij constante wisselkoersen (zes procent bij huidige wisselkoersen). De daling van de directe retailomzet was drie procent bij huidige wisselkoersen. ‘Ondanks diverse tijdelijke sluitingen voor renovatiewerkzaamheden, in lijn met het gemiddelde van de mode- en luxemarkt in 2024, volgens studies van verschillende gespecialiseerde instituten’, aldus het management in een persbericht.

‘In een internationale macro-economische en geopolitieke context die wordt gekenmerkt door aanhoudende spanningen en grote onzekerheid, en ondanks de specifieke vertraging van de mode- en luxesector, heeft de Armani Groep in 2024 solide en positieve geconsolideerde economische en financiële resultaten behaald, zij het lager dan in het voorgaande jaar’, specificeert het management.

‘Gedurende 2024, hoewel ik me bewust was van de vertraging van de markt die al in de tweede helft van 2023 zichtbaar was en van de vele uitdagingen die voortvloeien uit de internationale context, ben ik blijven werken met het oog op de toekomst’, zegt Giorgio Armani, voorzitter en algemeen directeur van de Armani Groep, in een verklaring. ‘In die geest heb ik ervoor gekozen te investeren in projecten met een grote symbolische en praktische betekenis, essentieel voor de toekomst van het bedrijf. 2024 is echter afgesloten met positieve resultaten, dankzij solide en voorzichtig beheer. Dit bevestigt de soliditeit van de groep.’

Giorgio Armani Credits: Courtesy of Giorgio Armani

Armani: ‘Consistentie en continuïteit nastreven en het vermijden van kortetermijnwinst is de beste strategie voor succes.’

Kenmerkend voor 2024 voor de Armani Groep is het handhaven van de geplande bedrijfskosten, ondanks de marktvertraging. Tegelijkertijd heeft de groep een recordbedrag van 332 miljoen euro aan investeringen gedaan. Dit is ongeveer het dubbele van de investeringen in 2023 (168,5 miljoen euro) en bijna het drievoudige van de gemiddelde jaarlijkse investeringen in de voorgaande jaren. ‘Deze investeringen omvatten de renovatie van veel van de belangrijkste flagshipstores van de groep, zoals het pand aan Madison Avenue in New York, Emporio Armani Milaan, evenals Palazzo Armani in Parijs, het prestigieuze nieuwe hoofdkantoor aan Rue François 1er en de internalisering van het e-commercebeheer’, aldus het persbericht.

Resultaten per regio

Geografisch gezien bleef Europa in 2024 negenenveertig procent van de geconsolideerde netto-omzet genereren, net als in het voorgaande jaar. Noord- en Zuid-Amerika vertegenwoordigden tweeëntwintig procent, terwijl Azië-Pacific afnam tot ongeveer negentien procent, een lichte daling ten opzichte van 2023, met name als gevolg van de vertraging van de Chinese markt.

De EBITDA na IFRS 16 bedroeg 398 miljoen euro in 2024, een daling van vierentwintig procent ten opzichte van het voorgaande jaar (523 miljoen euro). De EBIT en de winst vóór belastingen bedroegen respectievelijk 67 miljoen euro en 74,5 miljoen euro, in lijn met de EBITDA-niveaus en rekening houdend met de impact van de vele buitengewone investeringen.

Het nettoresultaat weerspiegelt een daling van de omzet tot een gemiddeld niveau en tegelijkertijd een lichte stijging (2,5 procent) van de bedrijfskosten. Dit wordt veroorzaakt door de inzet om de organisatorische en financiële basis van het bedrijf te versterken met het oog op het consolideren en versterken van de duurzame leiderschapspositie van het merk op de lange termijn in de luxesector. De nettokaspositie bedroeg 569,7 miljoen euro eind 2024 (945,6 miljoen euro eind 2023).

Gematigd prijsbeleid

‘We hebben gekozen voor een gematigd prijsbeleid, met verhogingen die lager liggen dan de inflatie, en voor een distributie die is gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit, zoals blijkt uit het stabiele aantal verkooppunten, zonder druk op nieuwe openingen en met een zeer selectieve aanpak’, voegt Giuseppe Marsocci, adjunct-algemeen directeur en chief commercial officer van de Armani Groep, toe. ‘Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de productkwaliteit en de klantervaring te prioriteren, ook al gaat dit ten koste van de marges op korte termijn, in de overtuiging dat deze keuze ons concurrerender zal maken wanneer de markt weer aantrekt.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat het nastreven van consistentie en continuïteit en het vermijden van kortetermijnwinst de beste strategie is om succes op lange termijn te garanderen’, concludeert Giorgio Armani. ‘Dankzij deze aanpak, in een steeds complexere en competitievere mondiale context, ben ik er trots op te kunnen zeggen dat we de onafhankelijkheid en stabiliteit van de groep hebben behouden. Ik heb er vertrouwen in dat de huidige marktdrempels en internationale spanningen in de nabije toekomst zullen afnemen.’