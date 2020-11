Armedangels wil in dit decennium volledig circulair worden

Het Duitse duurzame modemerk Armedangels wijzigt zijn ambities: het beoogt in het komende decennium volledig circulair worden. Dat meldt het merk in een persbericht. Waar Armedangels tot nu toe al gericht was op het beperken van het gebruik van chemicaliën en het besparen van natuurlijke grondstoffen, wil het tegen 2025 alle gebruikte grondstoffen in het productieproces kunnen hergebruiken en elke vorm van overproductie - van deadstock tot knipafval - uit het proces hebben gewerkt.

In het persbericht wijst ArmedAngels erop dat de mode-industrie de afgelopen jaren in omvang is verdubbeld, en dat er in de EU en Amerika alleen al jaarlijks veertien miljoen ton aan textielafval wordt gedumpt of verbrand. Dat moet anders. “Circulariteit is de aankomende grote transformatie van onze maatschappij,” zo schrijft het merk. Voor Armedangels betekent circulariteit enerzijds dat het alle materialen en producten in een gesloten circuit houdt, maar ook dat het de levensduur van producten verlengt door middel van reparatie-oplossingen en het opnieuw verkopen van reeds gebruikte items. Pas als het product op geen enkele manier meer te gebruiken is, wordt het gerecycled.

Het merk heeft al een reeks concrete stappen op de planning staan om die ambitie te realiseren. Momenteel is al bijna honderd procent van de materialen die het merk gebruikt te recyclen. Vanaf 2021 moeten van die gerecyclede materialen steeds vaker nieuwe kledingstukken worden gemaakt. Dit jaar al begint het merk met het produceren van een volledig circulair T-shirt. Daarnaast gaat Armedangels via een online take-backsysteem actief oude T-shirts van klanten inzamelen om nieuwe vezels van te maken. Ook krijgen de andere diensten van het merk een update: de reparatietips en -services van het merk worden uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de ‘care guide’, een online gids met tips voor het verzorgen van kledingstukken. Zo hoopt Armedangels van een bestaand probleem een oplossing te maken.

Over Armedangels

Armedangels werd 13 jaar geleden opgericht in Keulen door vrienden Anton Jurina en Martin Höfeler. Het merk is met een team van negentig personen en vier collecties per jaar naar eigen zeggen een van de grootste duurzame kledingmerken van Europa. Het merk is actief in 26 landen wereldwijd.