Arnhems recyclebedrijf Erren Recondition overgenomen door Amerikaanse Soles4Souls

De Amerikaanse non-profitorganisatie Soles4Souls heeft de overname van Erren Recondition aangekondigd, een in Arnhem gevestigde specialist in het reconditioneren van schoenen en kleding. De zet is bedoeld om het vermogen van Soles4Souls te versterken om schaalbare circulariteitsdiensten te bieden aan merken en retailers, met focus op het verlengen van de levensduur van producten en het verminderen van textielafval.

De overname integreert de technische expertise van Erren Recondition, actief sinds 1980, met het wereldwijde distributienetwerk van Soles4Souls. Door deze middelen te combineren, wil de organisatie een uniform platform creëren voor het sorteren, reinigen en repareren van goederen die anders op de vuilstort zouden belanden.

Erren Recondition ging in 2025 failliet, maar werd doorgestart door een van de aandeelhouders met een nieuwe vennootschap The Product Savers B.V., zo blijkt uit een van de faillissementsverslagen. Het nieuwe hoofdstuk van de recycler wordt dus nu geschreven onder Soles4Souls. Hoeveel geld gemoeid is met de overname is niet bekend.

Strategische uitbreiding van Solutions4Good-platform

De technische capaciteiten van Erren Recondition worden opgenomen in Solutions4Good, de divisie voor circulaire oplossingen van het bedrijf. Dit platform biedt mode-ondernemingen mogelijkheden voor reconditionering, recommerce en herbestemming. Buddy Teaster, president en directeur van Soles4Souls, stelt dat het partnerschap de organisatie in staat stelt om impactvollere oplossingen te creëren voor partners die hun duurzaamheidsambities willen verdiepen.

"Erren heeft jarenlang een reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid in circulaire reconditionering," aldus Teaster. Volgens de directeur helpt de fusie om blijvende economische kansen te creëren en meetbare milieuresultaten te leveren.

Regionale activiteiten en technisch leiderschap

In continentaal Europa blijft de entiteit opereren onder de naam 'Erren Recondition, a Soles4Souls company' om de gevestigde marktpositie te behouden. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten integreert het bedrijf deze technische diensten rechtstreeks in de bestaande activiteiten.

Het in Nederland gevestigde bedrijf biedt een uitgebreid pakket aan diensten, waaronder wassen, afwerking, labelcorrecties en kwaliteitscontrole. Deze processen zorgen ervoor dat beschadigde of geretourneerde voorraad marktklaar wordt gemaakt en bieden een duurzaam alternatief voor productvernietiging.

Twee decennia wereldwijde impact

De overname valt samen met het twintigjarig jubileum van Soles4Souls, gevestigd in Nashville, Tennessee. Sinds de oprichting heeft de non-profitorganisatie meer dan 116 miljoen paar schoenen en kledingstukken van de vuilstort afgehouden.

In Europa beheert de organisatie haar activiteiten via de dochteronderneming Soles4Souls Europe Stichting. Deze laatste strategische zet versterkt de toewijding van de groep aan de ontwikkeling van een wereldwijde infrastructuur voor de circulaire mode-economie.