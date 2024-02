Asics boekt Europese recordomzet in 2023

Asics EMEA boekt een recordomzet in boekjaar 2023. Het sportmodemerk weet een omzet van 920 miljoen euro in Europa, het Midden-Oosten en Afrika te bereiken, zo blijkt uit een persbericht van Asics EMEA.

De verkopen groeiden in 2023 met 32 procent, ten opzichte van het jaar 2022. Asics EMEA boekt voor het eerst meer dan 100 miljoen euro omzet in zijn categorie ‘Core Performance Sports’ waar de focus ligt op tennis en indoorsporten. Ook in de online wereld boek het bedrijf succes: de verkopen in de e-commerce stegen met 22 procent.

“In 2023 hebben we belangrijke stappen gezet om onze distributie aanzienlijk te verbeteren, wat ons merk en onze partners in de toekomst ten goede zal komen. Het opbouwen van sterke partnerschappen is een integraal onderdeel van onze groeistrategie voor de lange termijn en ik heb er alle vertrouwen in dat de stappen die we dit jaar hebben genomen ons in een sterkere positie zullen brengen om onze toekomstige groei te versnellen”, aldus Carsten Unbehaun, Chief Executive Officer bij Asics EMEA.

Vooruitblikkend op het volgende boekjaar is Unbehaun optimistisch, ondanks problemen in de toeleveringsketen [in de hele sector]. “Asics EMEA controleerde zijn voorraad in 2023, wat betekent dat we het jaar starten met een zeer gezond voorraadniveau. We zien nog steeds een sterke vraag naar ons merk in alle categorieën, markten en kanalen. Ik kijk ernaar uit om onze plannen in 2024 tot leven te zien komen, wanneer we meer mensen ondersteunen om een gezonde geest in een gezond lichaam te krijgen.”