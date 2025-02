Asics EMEA bereikt recordomzet van 1 miljard euro in 2024

Premium performance-running merk ASICS heeft in 2024 in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) een recordomzet behaald. De omzet bereikt 1 miljard euro in 2024, met een operationele winstmarge van 13,4 procent, zo blijkt vandaag uit een persbericht van het bedrijf.

Samenvatting Asics EMEA bepaalt in 2024 een recordomzet van 1 miljard euro.

De groei is zichtbaar in alle categorieën, met name SportStyle (39,1 procent omzetstijging).

Het bedrijf groeit in alle verkoopkanalen: groothandel (plus 10,4 procent), retail (plus 4,4 procent) en e-commerce (plus 18,4 procent).

In 2024 groeit ASICS EMEA winstgevend in alle categorieën, waaronder Performance Running, Tennis, Indoor en SportStyle. SportStyle kent een aanzienlijke groei, met een omzetstijging van 39,1 procent vergeleken met het vorige jaar. Het merk is het meest geliefd in Europa, zo onderstreept het persbericht.

De prestaties zijn sterk in alle verkoopkanalen. In de groothandel groeit ASICS met 10,4 procent ten opzichte van vorig jaar. De eigen retailkanalen stijgen met 4,4 procent, en de e-commerce-inkomsten nemen toe met 18,4 procent in 2024 ten opzichte van 2023.

Asics EMEA CEO Carsten Unbehaun blikt terug op afgelopen jaar: "2024 was een recordjaar voor ons. We hebben winstgevende groei gerealiseerd in alle categorieën en verkoopkanalen en voor het eerst de grens van één miljard euro overschreden. Ik ben enorm trots op ons team en dankbaar voor de inzet van onze partners. Deze resultaten zijn het bewijs van de kracht van ons merk, de kwaliteit van onze producten en de samenwerking met onze partners.”

Asics (voluit 'Anima Sana In Corpore Sano', wat zich vertaalt naar ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’) produceert producten, waaronder hardloop- en sportschoenen, kleding en accessoires, die mensen in beweging moet brengen en houden. Het bedrijf is in 1949 opgericht door de Japanse zakenman Kihachiro Onitsuka.