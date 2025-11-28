Asics ontkent mediaberichten over overnameplannen Puma
Asics Corporation reageert op recente speculaties in de media over een mogelijke overname van Puma. Het bedrijf noemt deze berichten ongegrond. Van gesprekken of plannen voor een overname van Puma is geen sprake.
Volgens berichten van donderdag bevindt het Chinese Anta Sports zich onder de bedrijven die een bod overwegen op het Duitse sportmerk Puma. Bloomberg meldt ook mogelijke interesse van de Chinese kledingfabrikant Li Ning en het Japanse Asics Corp.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
