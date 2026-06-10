Asics splitst Onitsuka Tiger-activiteiten af in onafhankelijke dochteronderneming vanaf 2027

Asics Corporation kondigt plannen aan voor de afsplitsing van zijn Onitsuka Tiger-activiteiten. De raad van bestuur van het bedrijf heeft de overdracht van de activiteiten aan OT Group, een volledige dochteronderneming van Asics, goedgekeurd. Deze overdracht zal plaatsvinden via een vereenvoudigde juridische splitsing. De herstructurering gaat naar verwachting in op één januari 2027.

Binnen de nieuwe structuur opereert Onitsuka Tiger met meer onafhankelijkheid. Tegelijkertijd worden de merkactiviteiten binnen de bestaande regionale dochterondernemingen wereldwijd gereorganiseerd onder OT Group. Volgens Asics weerspiegelt de stap de snelle internationale groei van het merk, de groeiende aanwezigheid op de markt en de toenemende erkenning als luxe lifestylelabel.

Asics splitst Onitsuka Tiger af

Het Japanse sportkledingbedrijf merkt op dat Onitsuka Tiger zijn positie in het premiumsegment succesvol heeft versterkt door de uitbreiding van zijn direct beheerde retailnetwerk. Met de oprichting van een onafhankelijke operationele structuur wil Asics de besluitvorming versnellen en de concurrentiekracht vergroten, afgestemd op de luxepositionering van het merk. Daarnaast moet de transparantie van de bedrijfsprestaties binnen de bredere groep verbeteren en het bestuur en de managementverantwoordelijkheid worden versterkt.

De transactie kwalificeert als een vereenvoudigde juridische splitsing onder de Japanse vennootschapswet en vereist daarom geen goedkeuring van de aandeelhouders van Asics. Als onderdeel van de herstructurering geeft OT Group 400 gewone aandelen uit, die allemaal aan Asics worden toegewezen. Het bedrijf voegt eraan toe dat er als gevolg van de transactie geen verandering komt in het gestorte kapitaal of de aandelenoptierechten.

Wereldwijde reorganisatie Onitsuka Tiger onder OT Group

OT Group, opgericht op 25 februari 2026, fungeert als het wereldwijde hoofdkantoor voor de Onitsuka Tiger-activiteiten. Hoewel de dochteronderneming nog geen financiële resultaten heeft gerapporteerd, zal zij naar verwachting toezicht houden op activiteiten in ongeveer 160 landen en regio's. De activiteiten worden ondersteund door regionale verkoopcentra in Japan, China, Europa en Zuidoost-Azië. Verder is er een wereldwijd netwerk van ongeveer 190 direct beheerde winkels en een personeelsbestand van circa 2.800 medewerkers, waarvan 550 op kantoor en 2.250 in de winkels.

Asics stelt dat de reorganisatie bedoeld is om Onitsuka Tiger te positioneren voor de volgende groeifase als wereldwijd luxe lifestylemerk. Omdat de transactie een volledige dochteronderneming betreft, verwacht het bedrijf dat de impact op de geconsolideerde financiële resultaten minimaal zal zijn.