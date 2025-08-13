Asics verhoogt kwartaalomzet in EMEA met bijna 27 procent en verhoogt jaarprognose

Het Japanse sportmerk Asics heeft zijn omzet in de EMEA-regio in het tweede kwartaal van dit boekjaar sterk zien stijgen. De inkomsten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika lagen 26,6 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldde het bedrijf woensdag. Asics zag groei in alle regio's, productcategorieën en distributiekanalen.

Groothandel Asics EMEA groeit met bijna 37 procent

De groothandel van Asics EMEA ontwikkelde zich bovengemiddeld dynamisch met een omzetstijging van 36,8 procent. Dit was mede te danken aan sterke groei in Noordwest-Europa (58,4 procent), Noordoost-Europa (36,6 procent) en op het Iberisch Schiereiland en in Italië (28,8 procent).

Binnen de productcategorieën lieten SportStyle (52,9 procent) en Core Performance Sports (40,6 procent) in het tweede kwartaal de hoogste groeicijfers zien. Asics bleef naar eigen zeggen ‘de onbetwiste marktleider in het premiumsegment Performance Running in Europa’.

Carsten Unbehaun, CEO van Asics EMEA, toonde zich tevreden met de huidige ontwikkelingen. ‘De resultaten van dit kwartaal laten zien hoe sterk ons merk in heel Europa groeit’, verklaarde hij. ‘Dankzij de kwaliteit van onze producten, de kracht van ons merk en het gemotiveerde team in de EMEA-regio hebben we in elke categorie en elk kanaal vooruitgang geboekt.’

Moederbedrijf verhoogt jaarprognose

Mede dankzij de recente sterke groei in Europa heeft het moederbedrijf Asics Corporation woensdag zijn jaarprognose verhoogd. Het management rekent nu op een wereldwijde omzet van 800 miljard Japanse yen (4,63 miljard euro) in 2025. Eerder werd 780 miljard Japanse yen verwacht.

De doelstelling voor het bedrijfsresultaat is verhoogd van 120 miljard Japanse yen naar 136 miljard Japanse yen. De prognose voor de nettowinst, die eerder 78 miljard Japanse yen bedroeg, komt nu uit op 87 miljard Japanse yen. De verhoging is gebaseerd op de positieve omzetontwikkeling in de eerste helft van het jaar en een verbetering van de brutomarge.