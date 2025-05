Asics verwelkomt recordverkopen in Q1, dankzij SportStyle en Onitsuka Tiger

Het schoenenmerk Asics rapporteerde een stijging van 19,7 procent in de verkopen in het eerste kwartaal van 2025 ten opzichte van het jaar ervoor, waarmee een record kwartaalomzet van 208,3 miljard yen (1,28 miljard euro) werd behaald. De SportStyle-categorie van het bedrijf was een belangrijke aanjager van deze stijging, met een valutaneutrale omzetstijging van 49,3 procent tot 35,1 miljard yen.

Onitsuka Tiger noteerde echter de sterkste omzetgroei met 57,2 procent, versneld door inkomende toeristen naar Japan. De categorie Performance Running zag een omzetstijging van 11,5 procent tot 98 miljard yen, terwijl de omzet van Apparel & Equipment met 10,9 procent steeg tot 10,3 miljard yen.

Over het geheel genomen kwam de brutomarge van de Asics-groep uit op 55,8 procent, een stijging van 1,3 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar. De operationele winst steeg eveneens met 31,6 procent tot 44,5 miljard yen, met een marge van 21,4 procent. De winst van de groep bedroeg ondertussen 31,6 miljard yen, wat een groei van 18,4 procent weerspiegelt.

In termen van geografieën noteerde Asics Japan een stijging van 33 procent in de netto-omzet tot 31,7 miljard yen, waarbij de operationele marge met 6,7 procentpunt steeg tot 28,5 procent. Noord-Amerika rapporteerde eveneens een sterke periode, met een stijging van de netto-omzet van 18,3 procent tot 39,1 miljard yen. Specialiteitenwinkels werden genoemd als aanjagers van deze groei.

Asics schetste in haar rapport een strategie specifiek voor de Verenigde Staten, die volgens het bedrijf een operationele winst van zeven procent bijdraagt. Er werd echter opgemerkt dat de impact van het Amerikaanse tariefbeleid en de stijging van de vrachtkosten naar verwachting maximaal vijf miljard yen zal bedragen voor 2025, maar de geconsolideerde bedrijfsprognose voor het hele jaar blijft ongewijzigd.

De netto-omzet in Europa bedroeg 58,7 miljard yen, een stijging van 21,5 procent. Hier zag Asics een ‘gestage en aanhoudende groei’, maar het momentum werd versneld door sterke prestaties van de categorieën Performance Running en SportStyle. Asics gaf aan dat het van plan is deze groei in de regio verder te stimuleren door de merkstrategie te versterken door middel van evenementsponsoring en het openen van flagshipstores.