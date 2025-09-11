Ask Ralph: Ralph Lauren lanceert AI-gedreven digitale stylist met Microsoft

In de VS heeft modehuis Ralph Lauren heeft Ask Ralph, een nieuwe AI-gestuurde stylingtool binnen de Ralph Lauren-app. De digitale assistent fungeert als virtuele stylist en geeft gebruikers via simpele vragen of prompts direct persoonlijke outfitadviezen uit de dames- en heren- Polo Ralph Lauren-collectie.

De tool is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en maakt gebruik van het Azure OpenAI-platform (een kunstmatige intelligentie- en machine learning dienst van Microsoft, red.). Dankzij geavanceerde taalmodellen kan Ask Ralph open vragen begrijpen zoals ‘Wat draag ik naar een bruiloft’ en visuele outfit aanbevelingen doen, gebaseerd op de actuele voorraad.

“Kunstmatige intelligentie verandert wereldwijd de manier waarop consumenten zich laten inspireren, informeren en aankopen doen in de mode,” zegt Shelley Bransten, Corporate Vice President Global Industry Solutions van Microsoft in het statement. “Wij zijn er trots op onze betrouwbare generatieve AI-technologie via Azure OpenAI te combineren met het iconische merk Ralph Lauren, en zo de weg te banen voor een geheel nieuwe vorm van conversational commerce (letterlijk: winkelen via chat- of spraakgestuurde interfaces, zoals AI-chatbots, voice assistants of messagings app, red.).”

Ask Ralph werd op 9 september gelanceerd voor Amerikaanse Ralph Lauren-app gebruikers op Apple en Android apparaten. Het modehuis laat weten dat Ralph Lauren de AI stylist verder wordt doorontwikkeld op basis van hoe klanten de tool gebruiken. Daarbij wordt gedacht aan nieuwe functies, meer mogelijkheden voor personalisatie, uitbreiding naar andere merken binnen het portfolio en een bredere uitrol naar extra platformen en markten wereldwijd.

Microsoft en Ralph Lauren zijn geen onbekenden van elkaar. De bedrijven werkten 25 jaar geleden samen aan het lanceren van een online webshop.

Ask Ralph, Ralph Lauren AI stylist Credits: Ralph Lauren

AI outfitadvies