Asos betreedt premiummarkt met nieuw merk Arrange

Online retailer Asos heeft een nieuw premiummerk onthuld, ontworpen als een upgrade van haar eigen identiteit. Het damesmodelabel ‘Arrange’ zal exclusief verkrijgbaar zijn via de e-commerce website van Asos en bouwt voort op de bestaande eigen merken van het bedrijf, waaronder Asos Design en Collusion.

Voor de Arrange-stukken zegt Asos een "couture-gevoel met een praktische mindset" te hebben gecombineerd, wat is verwerkt in looks die gebruikmaken van "premium materialen" en "inclusieve" maten, variërend van Britse maat vier tot 30 (EU maat 32 tot 54). De prijzen variëren sterker dan die al op de Asos-website te zien zijn, van 25 pond tot 325 pond (30 tot 393 euro).

In de eerste collectie, waarvan een groot deel te zien is in een lanceringscampagne, zijn specifieke items zoals een versierde rok, een trapezetop, tabaks suède broek, rode co-ord set en barrel-leg Sydney jeans opgenomen. Andere ontwerpelementen die te vinden zijn, zijn handgeschilderde prints en oversized pailletten, die Asos als kenmerkende details beschouwt.

In een persbericht zei Vanessa Spence, executive vice president of brand and creative bij Asos: "We zijn erg enthousiast om de exclusieve lanceringspartner te zijn voor Arrange, waarmee we onze toewijding voortzetten om Asos-klanten het beste op modegebied te bieden. De passie van de ontwerpers voor dit premiummerk komt tot uiting in het detailniveau en het vakmanschap van de collectie. Onze klanten zullen dol zijn op wat Arrange te bieden heeft."

De introductie van Arrange komt op een volatiele tijd voor Asos, dat de afgelopen jaren een transformatieproces heeft doorgemaakt te midden van dalende inkomsten. Bepaalde inspanningen om de prestaties het afgelopen jaar te verbeteren, zijn echter zichtbaar in de uitbreiding van merken van derden op de website, de gedeeltelijke verkoop van het merk Topshop en de integratie van Asos Marketplace-verkopers op de hoofdwebsite.