Asos boekt omzet- en winstgroei, CEO Nick Beighton stapt op

Voor het jaar tot 31 augustus 2021 rapporteerde Asos plc een totale omzetgroei van 22 procent tot 3.910,5 miljoen pond (omgerekend 4.609 miljoen euro). Het bedrijf zei dat de groei te danken is aan uitzonderlijke prestaties in het Verenigd Koninkrijk, dat met 36 procent groeide, terwijl de internationale omzetgroei in zowel Europa als de Verenigde Staten respectievelijk 15 procent en 21 procent bedroeg, als gevolg van de groothandelsbijdrage in P4 die aan momentum blijft winnen. In de rest van de wereld was de groei 6 procent op jaarbasis. De winst voor belastingen van het bedrijf steeg met 36 procent tot 193,6 miljoen pond (228,2 miljoen euro).

Asos heeft ook een aantal wijzigingen in de directie aangekondigd. Het bedrijf voegde eraan toe dat Nick Beighton zal aftreden als CEO, terwijl Mat Dunn, CFO, de extra rol van chief operating officer op zich zal nemen en het bedrijf op een dagelijkse basis zal leiden, met Katy Mecklenburgh, momenteel directeur van de groepsfinanciën, ter ondersteuning als interim CFO. Ian Dyson wordt voorzitter, ter vervanging van Adam Crozier, terwijl Jorgen Lindemann toetreedt tot de raad als niet-uitvoerend bestuurder.

Mat Dunn, chief operating officer en CFO van Asos, zei in het persbericht over de jaarresultaten en vooruitzichten van het bedrijf: "Asos heeft opnieuw een sterke prestatie geleverd, met een aanhoudende groei van het aantal klanten waardoor de omzet en winst verder zijn gestegen. Vooruitkijkend zullen onze prestaties in de komende 12 maanden waarschijnlijk worden beperkt door de volatiliteit van de vraag en de wereldwijde druk op de toeleveringsketen en de kosten, maar we hebben vertrouwen in ons vermogen om de aanzienlijke kansen die voor ons liggen te benutten. Ik ben verheugd om de rol van COO op me te nemen en zal onvermoeibaar samenwerken met alle Asos-ers om onze vernieuwde strategie te realiseren."

Financiële gevolgen overname Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT

Het bedrijf zei verder dat Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT zich sinds de lancering hebben gevestigd als een belangrijk onderdeel van het aanbod van de Asos-merken, met een omzetstijging van drievoudige cijfers jaar-op-jaar sinds de overname.

De Topshop-merken hebben naar schatting 61,7 miljoen pond (72,7 miljoen euro) bijgedragen aan de extra omzet sinds de overname en integratie. Geografisch gezien draagt het Verenigd Koninkrijk voor meer dan 50 procent bij aan de totale omzet van de Topshop-merken, Europa voor 23 procent en de Verenigde Staten voor 16 procent.

Hoogtepunten van de resultaten in de belangrijkste regio's

Het bedrijf meldde een omzetgroei van 36 procentin het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf zag een daling van de verlooppercentages in combinatie met een sterke groei van nieuwe klanten en voegde 1,4 miljoen nieuwe klanten toe. Het bedrijf zei dat de onderliggende omzetgroei van 29 procent op jaarbasis in P4 vertraagde ten opzichte van hun prestaties in P3 van 37 procent, deels als gevolg van moeilijkere vergelijkende cijfers, naast een slecht zomerseizoen, een warmere start van de herfst/winter, en reisbeperkingen.

In de Verenigde Staten steeg de detailhandelsomzet met 18 procent en de totale omzet met 21 procent. De groei van de totale omzet werd ondersteund door de bijdrage van de groothandelsverkopen van de Topshop-merken, die in april 2021 werden gelanceerd. Asos voegde in de periode 0,3 miljoen nieuwe klanten toe, wat neerkomt op een toename van het actieve klantenbestand met 9 procent en een groei van het aantal bezoeken met 16 procent. Het bedrijf voegde eraan toe dat de Topshop-merken sterk blijven resoneren op de Amerikaanse markt, waarbij de Verenigde Staten nu goed zijn voor 16 procent van de FY21 Topshop retail- en wholesale-inkomsten.

Europa behaalde een omzetgroei van 15 procent, samen met een groei van 13 procent in het actieve klantenbestand. De groei vertraagde in P4 tot 4 procent vanwege een meer gedempte consumentenvraag.

De groei in de rest van de wereld viel terug tot 6 procent met een groei van 3 procent in actieve klanten. Het bedrijf zag een toename van de verlooppercentages en een tragere groei van het aantal nieuwe klanten. Asos heeft in Australië een daling van het marktaandeel gezien als gevolg van lokale concurrentie. Ook in Rusland was de marktgroei gematigd.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.