‘Asos in gesprek over kapitaalinjectie van 400 miljoen euro’

De Britse moderetailer Asos kampt met tegenvallende verkopen en gaat in gesprek met kredietverstrekkers voor een kapitaalinjectie van 350 miljoen pond, omgerekend 402,5 miljoen euro, dat meldt de Britse nieuwszender Sky News.

Asos heeft te maken met een daling in het consumentenvertrouwen waardoor de verkopen in augustus flink daalden. Die resultaten drukken flink op de jaarresultaten. Daarnaast heeft minstens één grote handelskredietverzekeraar zijn steun verminderd, zo luidt de berichtgeving van Sky News. Volgens de Britse nieuwszender zoekt Asos nu extra financiële ruimte om de tekorten op te vullen.

De Britse moderetailer over de intrekking van de handelskredietverzekering: “Dit gebeurde eind augustus en er zijn geen nadelige gevolgen geweest voor de handelsrelaties met onze leveranciers.” Over het in gesprek gaan met kredietverstrekkers en het inhuren van financiële adviseurs gaf Asos volgens Sky News geen commentaar.

Asos zal deze week zijn jaarresultaten bekend maken en volgende week naar verwachting details geven over het plan om de prestaties van het bedrijf te verbeteren.

De toenemende problemen rond de Britse economie begint ingrijpende gevolgen te hebben voor bedrijven die zich op consumenten richten. Hypotheekkosten, energieprijzen en andere inflaties spelen een grote rol in de detailhandel en horeca.