Asos: Jaaromzet voldoet niet aan de verwachtingen

De Britse modewinkel Asos Plc voldoet niet volledig aan de omzetverwachtingen voor het boekjaar 2024/25. Dit blijkt uit een tussentijds bericht dat het bedrijf dinsdag publiceert.

In het afgelopen boekjaar liggen de opbrengsten ‘iets onder de marktverwachtingen’, erkent de retailer, zonder concrete cijfers te noemen. Ook de bruto handelswaarde (GMV) is ‘lager dan verwacht’.

Besparingen zorgen voor aanzienlijke verbetering van het resultaat

Dankzij ingrijpende hervormingen verbetert het concern wel zijn winstgevendheid. Door de omschakeling van het bedrijfsmodel en minder kortingen stijgt de brutomarge met circa 350 basispunten ten opzichte van vorig jaar, verklaart Asos.

Daarnaast voert het concern naar eigen zeggen een reeks maatregelen door die zorgen voor kostenbesparingen en een verbetering van de operationele efficiëntie. Zoals: het terugdringen van onnodige retourzendingen, gunstigere leveringscontracten en de optimalisatie van de logistiek. Het bedrijf verwacht van deze initiatieven aanzienlijke besparingen vanaf het lopende boekjaar.

Voor het lopende jaar voorspelt het management resultaten ‘binnen de marktverwachtingen’

In het afgelopen boekjaar stijgen de inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen (EBITDA) met meer dan zestig procent ten opzichte van vorig jaar, dankzij de hogere brutomarge en lagere kosten, verklaart Asos. Daarmee ligt het ‘aan de onderkant’ van de voorspelde bandbreedte van 130 tot 150 miljoen Britse pond. De gecorrigeerde EBITDA-marge ligt boven de vijf procent en is daarmee in lijn met de verwachtingen.

Voor het lopende boekjaar 2025/26 verwacht het management momenteel een gecorrigeerde EBITDA in lijn met de marktverwachtingen. Op de middellange termijn streeft het bedrijf naar een terugkeer naar omzetgroei, een verbetering van de brutomarge tot circa vijftig procent en een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa acht procent.