Asos schudt managementstructuur op om groei te stimuleren

De online moderetailer Asos heeft een reeks organisatorische wijzigingen aangekondigd om de structuur af te stemmen op de strategie en de klantgerichte aanpak om groei te stimuleren.

CEO José Antonio Ramos Calamonte beschrijft de veranderingen als een belangrijke stap voorwaarts voor het bedrijf en zegt in het persbericht: "Deze veranderingen vertegenwoordigen een spannend nieuw hoofdstuk voor Asos. Door te reorganiseren en ons te richten op onze sterke punten, zijn we beter toegerust om kansen te grijpen en onze groei te versnellen."

Als tech-gedreven modebedrijf begon Asos in het eerste kwartaal van FY25 met de herstructurering van de technologiefunctie. Het bedrijf ging over op een product operating model en richtte product development teams (PDT's) op om zijn technologische mogelijkheden te verbeteren. Als onderdeel van deze verschuiving heeft Asos meer dan 100 extra software engineers en meer dan 40 productmanagers aangenomen om deze PDT's te leiden.

Om zijn technologiedivisie verder te versterken, benoemde Asos in februari 2025 Przemek Czarnecki tot EVP Technology, als opvolger van interim EVP Technology Hugh Williams. Czarnecki brengt 30 jaar ervaring in digitale engineering en engineering management met zich mee, en heeft in heel Europa en de VS gewerkt, meest recent als VP of Software Engineering bij Zalando.

Nu de reorganisatie van het digitale product en de technologie is voltooid, herstructureert Asos andere belangrijke gebieden van zijn bedrijf, waaronder zijn commerciële en klantfuncties en op de geografie gebaseerde structuur. Als onderdeel van deze verandering zal Sean Trend, voorheen SVP Noord-Amerika, de rol van Managing Director, UK & US overnemen, terwijl Jag Weatherley, voorheen SVP Operations, de rol van Managing Director, Europa & Rest of World op zich zal nemen.

Daarnaast stroomlijnt Asos zijn merk en creatieve functies. EVP Brand & Creative Vanessa Spence zal de uitgebreide divisie leiden, terwijl Michelle Wilson leiding zal geven aan een nieuw gevormd cross-functioneel team dat Topshop, Topman en de groothandel ondersteunt als Managing Director, Topshop & Topman. Wilson zal ook toezicht houden op de wereldwijde groothandelsactiviteiten van Asos, waaronder partnerschappen met Nordstrom (VS), Reliance Retail (India) en Bestseller (Europa).

Het bedrijf consolideert ook zijn mensen, corporate affairs en strategiefuncties. Ras Vaghjiani zal de gecombineerde divisie leiden als EVP, ondersteund door Rishi Sharma in zijn nieuwe rol als SVP, Corporate Affairs & Strategy.

Asos gaf aan dat deze veranderingen, die ingaan in april 2025, de besluitvorming zullen stroomlijnen, teams meer macht zullen geven en de wendbaarheid van het bedrijf bij het reageren op kansen in de markt zullen vergroten.