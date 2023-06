Asos lanceert incubator voor merken die eigendom zijn van etnische minderheden

Online moderetailer Asos is een samenwerking aangegaan met (Fashion) Minority Report (FMR) om een incubatorprogramma op te zetten om merken die eigendom zijn van etnische minderheden in de mode-industrie te helpen.

ScaleUp' is ontworpen om de barrières weg te nemen waarmee deze bedrijven worden geconfronteerd als het gaat om toegang tot de modemarkt en het opschalen van hun activiteiten.

In het kader van het programma krijgen twee geselecteerde kandidaten inzicht in en begeleiding van experts uit de sector, evenals wholesale mogelijkheden, waaronder de lancering van een collectie die verkrijgbaar is bij Asos en een jaar lang mentorschap van leiders uit het bedrijfsleven.

De bedrijven krijgen tevens de kans om elk een financiering van maximaal 20.000 pond (23.180 euro) te vragen om hun groei verder te ondersteunen.

Ondertussen zullen nog eens vijf opkomende merken aan het programma deelnemen en workshops, lezingen en de mogelijkheid krijgen om hun merk te presenteren als onderdeel van de februari 2024 ScaleUp pers- en inkoop showroom.

Aanmeldingen lopen tot 9 juli en worden dan beoordeeld door een jury, onder wie oprichter van FMR - Daniel Peters, creatief directeur bij Asos - Vanessa Spence en redacteur van Hypebae - Navi Ahluwalia.

In een persbericht zei Peters over het programma: "Zoals iedere oprichter van een merk weet, kan de weg naar succes in de mode-industrie vaak een uitdaging zijn, maar als iemand die tot een etnische minderheid behoort, zijn de barrières vaak groter om te doorbreken.”

"Door onze samenwerking met Asos kunnen we niet wachten om een programma te bieden dat kansen en de relevante bouwstenen voor schaalbaarheid biedt aan ondernemers uit etnische minderheden."