Asos ontvangt naar verluidt overnamebod, Frasers Group verhoogt aandeel

De aandelen van de worstelende online retailer Asos kregen een boost van zeven procent, nadat geruchten over een overnamebod de media bereikten.

Volgens The Sunday Times werd het bedrijf in december 2022 benaderd met een overnamebod van 1,24 miljard dollar (1,16 miljard euro) door Trendyol, een Turkse online concurrent die wordt gesteund door de Chinese e-commerce gigant Alibaba.

Volgens de media werkte het bedrijf samen met Morgan Stanley om het bod te bepalen en zou het ook de grootste aandeelhouder van Asos, Bestseller-eigenaar Anders Povlsen, hebben benaderd om te peilen of hij ook geïnteresseerd was in een deelname aan de deal.

Een soortgelijke stap zorgde voor speculaties over een mogelijke biedingsoorlog voor Asos en komt te midden van andere berichten dat leveranciers van het bedrijf waren begonnen met het terugschroeven van de levering van goederen, nadat de kredietverzekering zou zijn ingetrokken.

Leveranciers bezuinigen op voorzieningen

The Times citeerde een aantal anonieme leveranciers die zeiden dat ze waren gestopt met het leveren aan de retailer, omdat het worstelde om de winst op peil te houden en verklaarden dat ze het proces hadden stopgezet totdat de verzekering terugkwam.

Asos merkte in haar eigen verklaring op dat zij, ondanks de aanscherping van haar handelskredietverzekering, geen invloed had gezien op haar handel.

De detailhandelaar is een van de vele die na de pandemie lijdde aan groeiende verliezen en omzetdalingen die weer te maken hebben met het dalende consumentenvertrouwen en de verstoringen in de toeleveringsketen.

Vorige maand haalde het bedrijf 75 miljoen dollar (69,9 miljoen euro) op bij drie van zijn aandeelhouders, waaronder Aktieselskabet Af van Povlsen, in een poging om het bedrijf weer duurzaam winstgevend te maken en een flexibele balans te krijgen.

In een poging om zijn greep op Asos te vergroten, heeft Povlsen's directe concurrent Mike Ashley's Frasers Group ook zijn belang in het bedrijf vergroot tot bijna negen procent, wat de groep een stap dichter bij de mogelijkheid brengt om een overnamebod te blokkeren.

De groep heeft zijn belang in Asos het afgelopen jaar verder vergroot, wat suggereert dat Ashley zou kunnen overwegen om de retailer op te nemen in zijn steeds groter wordende portfolio.