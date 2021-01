Asos Plc bevestigt interesse in Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT

Een nieuwe speler in de strijd voor de Arcadia-merken: Asos Plc heeft zich gemeld. Retailer Asos bevestigt de interesse in Arcadia-merken Topshop, Topman, Miss Selfridge en HIIT na geruchten in de media. Het gaat volgens Asos om exclusieve gesprekken met de curatoren van Arcadia.

Asos reageert in een persbericht: “De directie gelooft dat dit een aantrekkelijke kans is om sterke merken te kopen die goed passen bij hun klantenbestand.” Het gaat dus om de bekende merken Topshop, Topman en Miss Selfridge, maar ook om HIIT - een sportmerk dat voort is gekomen uit het Arcadia-merk Burton. “Echter is er op dit moment nog geen zekerheid van een overname en Asos zal de aandeelhouders blijven informeren waar nodig.

De Arcadia Group kreeg op 1 december 2020 uitstel van betaling en sindsdien is de zoektocht bezig naar nieuwe eigenaren voor de merken in het portfolio van de groep. Diverse geïnteresseerden hebben zich al gemeld.