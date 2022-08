Asos topman Matt Dunn verlaat bedrijf na herstructurering, opvolger onbekend

Mat Dunn, hoofd bedrijfsvoering en financieel directeur van Asos, verlaat het bedrijf na een herstructurering, zo blijkt uit een persbericht van Asos. Dunn werkte ook als interim algemeen directeur na het eerdere vertrek van Nick Beighton.

Asos verklaart dat het bedrijf tot een “gefaseerd plan” gekomen is waarbij “Mat zijn functies neerlegt terwijl Asos haar executive team herstructureert.” Dunn startte zijn functie als financieel directeur in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd bedrijfsvoering.

De vervangende financieel directeur is nog niet bekend, de procedures voor benoeming van een vervanger zijn volgens het persbericht momenteel nog in gang. Dunn zal in zijn bestuursfunctie blijven tot ten minste 31 oktober en tot het eind van dit jaar in dienst blijven om overgangssteun te bieden.

In het persbericht deelt Dunn mee: "Ik heb erg genoten van mijn tijd bij Asos. We hebben de afgelopen drie jaar veel bereikt en het bedrijf is daardoor sterker geworden en ik ben ervan overtuigd dat het nog veel succes zal boeken. Ik kijk uit naar mijn volgende uitdaging, maar ik zal blijven volgen wat er bij Asos gebeurt en ik wens het bestuur (...) en de rest van het team het allerbeste voor de toekomst."