Asos verkoopt meerderheidsbelang in Topshop en Topman

Online retailer Asos heeft een meerderheidsbelang in Topshop en Topman verkocht in een nieuwe joint venture met Heartland, de holdingmaatschappij die de belangen vertegenwoordigt van de familie Holch Povlsen en hun familiebedrijf Bestseller.

De joint venture geeft Asos "bepaalde ontwerp- en distributierechten" voor de merken Topshop en Topman in ruil voor een royaltyvergoeding, waardoor Asos de merken online kan blijven verkopen.

Na de transactie, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 zal worden afgerond, zal Heartland een belang van 75 procent in de joint venture bezitten, ter waarde van 135 miljoen pond, terwijl Asos Holding Ltd de resterende 25 procent zal houden. Asos heeft ook het recht om een extra belang van 5 procent in de joint venture te verkopen aan de Heartland-aandeelhouder voor 9 miljoen pond.

Door deze stap kan Asos producten van de merken Topshop en Topman blijven verkopen via haar website, terwijl het bedrijf zich kan "richten op een efficiëntere kapitaalallocatie" om haar 'Back to Fashion'-strategie te versnellen.

Asos gaf aan dat de deal naar verwachting een negatieve impact van 10 tot 20 miljoen pond zal hebben op de ebitda voor boekjaar 2025, maar dat deze "in de loop der tijd steeds meer ebitda-accreditief zal zijn".

Asos herlanceert Topshop.com en breidt bereik uit via wholesale

Als onderdeel van de overeenkomst voegde Asos eraan toe dat het van plan is om Topshop.com binnen zes maanden na voltooiing opnieuw te lanceren en dat de joint venture het klantenbereik van Topshop en Topman kan uitbreiden via geselecteerde wholesale partners - zowel online als offline.

Daarnaast kondigde Asos een aanpassing en verlenging aan van haar bestaande kredietovereenkomst met Bantry Bay Capital tot mei 2027, met een optie voor een verlenging van 12 maanden.

José Antonio Ramos Calamonte, CEO van Asos, zei in een verklaring: "We zijn verheugd om deze aankondiging vandaag te doen, wat een belangrijke stap is in de voortdurende transformatie van Asos. De joint venture en de lancering van de herfinanciering zullen onze strategie versnellen om klanten zowel de beste als meest relevante producten aan te bieden en om Asos om te vormen tot een bedrijf dat duurzame, winstgevende groei levert.”

"Topshop en Topman hebben goede vooruitgang geboekt sinds we de merken in 2021 hebben overgenomen. De nieuwe joint venture met Heartland is een bewijs van het potentieel van de merken en de samenwerking zal ertoe bijdragen dat Topshop en Topman wereldwijd meer klanten bereiken. Asos zal zich blijven richten op wat we het beste doen - het ontwerpen van de beste mode en het bieden van een bestemming voor stijl. Via de joint venture kunnen nieuwe kansen, zowel online als offline, worden verkend en we zijn verheugd om deel uit te blijven maken van de toekomst van de merken, terwijl we tegelijkertijd de beste waardestructuur voor Asos-aandeelhouders realiseren."

Lise Kaae, CEO van Heartland, voegde eraan toe: "We zijn verheugd om deze joint venture met Asos aan te gaan, waardoor we het beste van de merken Topshop en Topman wereldwijd bij klanten kunnen brengen en tegelijkertijd de strategie van Asos ondersteunen om een efficiëntere kapitaalallocatie te verkrijgen. We zijn toegewijd aan en kijken ernaar uit om nauw samen te werken met onze partners in een sterke alliantie."

Asos onthulde ook dat het "goede vooruitgang" heeft geboekt met zijn 'Back to Fashion'-strategie, gericht op het brengen van de beste mode en meest inspirerende ervaring naar haar twintigers-modeliefhebbers en het leveren van duurzame, winstgevende groei in haar handelsupdate voor boekjaar 2024.

Voor boekjaar 2024 verwacht Asos een aangepaste ebitda aan de bovenkant van de consensus ramingen, een omzet die iets onder de prognoses ligt, terwijl alle andere prognoses die aan het einde van boekjaar 2023 zijn vastgesteld ongewijzigd blijven, behoudens de impact van deze laatste transactie. Een volledige update over haar strategie en financiële vooruitzichten zal worden gegeven tijdens de aankondiging van de volledige jaarresultaten in de komende maanden.