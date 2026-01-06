Asos voegt damesmodemerk Noughts & Kisses toe aan merkenportfolio

E-commercegigant Asos neemt naar verluidt Noughts & Kisses over en bereidt de lancering van het modemerk op zijn platform voor in 2026. Jemma Bramley, oprichtster van Noughts & Kisses, bevestigt het nieuws aan Drapers. Zij stelt dat de klant van de retailer ‘nauw aansluit’ bij die van Asos.

“Asos is de perfecte volgende stap voor ons. Het zorgt voor een groter bereik, met behoud van het onafhankelijke boetiekgevoel waar we om bekendstaan,” voegt Bramley toe. Het merk is in 2011 opgericht en is erg trendgericht. Op de website schrijft het damesmodemerk dat elk ontwerp weloverwogen is voor langdurig draagplezier zodat het een favoriet is gedurende meerdere (mode)seizoenen.

FashionUnited heeft Asos benaderd voor commentaar.

De lancering van Noughts & Kisses via Asos staat gepland voor het einde van het eerste kwartaal. Het merk debuteert dan met een voorjaarscollectie van 30 items.

De collectie moet ‘de volledige Noughts & Kisses-esthetiek vertegenwoordigen’ met een selectie van tailoring, occasionwear en premium basics.