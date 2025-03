Asos voorspelt aanzienlijke winstverbetering in eerste helft 2025

De Britse online retailer Asos heeft een update uitgebracht over de prognoses voor de eerste helft van boekjaar 2025, voorafgaand aan de publicatie van de financiële resultaten voor deze periode op 24 april 2025. Het bedrijf verwacht een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid, ondanks wat het omschrijft als een "aanhoudende volumedeleverage".

De aangepaste omzetgroei wordt geraamd op 13 procent, terwijl de aangepaste ebitda wordt voorspeld op 34 miljoen pond (40,6 miljoen euro), waarmee beide boven de consensus liggen. De aangepaste ebitda-marge van Asos zal naar verwachting 2,6 procent bedragen.

De sterke prestatie is mede te danken aan een terugkeer naar groei voor de verkopen tegen de volledige prijs, ondersteund door het onlangs toegepaste Test & React-model, dat nu meer dan 15 procent van de eigen merkverkopen van Asos vertegenwoordigt. Het model stelt de retailer in staat om bestellingen in kleine batches te plaatsen, zodat ze sneller geproduceerd kunnen worden, en maakt ook snellere nabestellingen mogelijk.

De publicatie van de prognose van Asos volgde kort op de aankondiging dat de Deense zakenman Anders Holch Povlsen (CEO en eigenaar van modegroep Bestseller) zijn belang in het bedrijf heeft vergroot van 27,1 procent naar 28 procent. Als het belang uiteindelijk 30 procent bedraagt, zou hij volgens de Britse marktregulering een formeel bod moeten uitbrengen.

Holch Povlsen maakt deel uit van de familie die eigenaar is van Heartland, een holdingmaatschappij die in september 2024 een meerderheidsbelang verwierf in de voorheen door Asos beheerde merken Topshop en Topman. Zijn interesse in Asos heeft tot speculaties onder analisten geleid over de vraag of hij een mogelijke overname van het bedrijf overweegt.