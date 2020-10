Asos ziet verkoopcijfers en klantenbestand groeien in 2020

Modeplatform Asos Plc heeft haar jaarverslag voor 2020 gepubliceerd, met een positieve conclusie: de verkoopcijfers en aantal klanten zijn flink gestegen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de verkoopcijfers gestegen met 18 procent, in Europa met 22 procent en 18 procent in de rest van de wereld, zo wordt vermeld in hun persbericht.

Sterke prestaties geleverd, ondanks tegenslagen van de coronacrisis

In het jaarverslag legt Asos Plc uit het hele jaar door sterke prestaties te hebben geleverd, ook tijdens de tegenslagen van de coronacrisis. De totale omzet groeide met 19 procent tot 3.263,5 miljoen pond (3.587 euro) en de winst voor belastingen steeg naar 142,1 miljoen pond (156,1 miljoen euro): een stijging van 109 miljoen pond (119,8 miljoen euro) ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het bedrijf meldt recordniveaus aan winst en kasstroom bereikt te hebben. Het bedrijfsresultaat steeg 116,0 miljoen pond (127 miljoen euro) tot 151,1 miljoen pond (166 miljoen euro), wat overeenkomt met een marge van 4,6 procent. Het boekjaar werd afgesloten met een nettokaspositie van 407,5 miljoen pond (447,9 miljoen euro). Het klantenbestand is gegroeid met 3,1 miljoen naar 23,4 miljoen klanten.

Covid-19 was een grote uitdaging voor de productlevering

“Covid-19 was echt een uitdaging voor de productlevering, aangezien onze leveranciers door lockdown-beperkingen geen producten meer konden opsturen. Toen we april ingingen, verschoof de uitdaging naar een verminderde vraag van consumenten. Maar terwijl de vraag naar formele kleding beperkt bleef, zagen we een sterke groei in vrijetijdskleding en andere lockdown-relevante producten,” aldus Asos Plc in het jaarverslag. Het bedrijf schijnt verder ook licht op de beveiliging van werknemers tijdens de crisis: “Gedurende deze periode hebben we ons primair gericht op het blijven doen van het juiste: het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, klanten en onze brede toeleveringsketen. We moesten ons bedrijf beperken om onze mensen te beschermen en ons de ruimte te geven om elk element van onze manier van werken opnieuw vorm te geven. De hoeveelheid veranderingen die we hebben doorgevoerd, was ongekend - we hebben veel geleerd en veel van de processen die we hebben ontwikkeld, zijn en blijven de manier waarop we zaken doen.”

Asos Plc legt uit dat de tegenslagen zullen blijven komen, totdat de levensstijl en financiële stabiliteit van hun doelgroep (klanten in de 20) weer normaal is. Ook wordt verwacht dat de verstoring van het wereldwijde productaanbod voelbaar zal zijn in 2021. Maar het bedrijf geeft aan met een steeds efficiënter, effectiever en duurzamer bedrijfsmodel dat wel aan te durven.

Beeld: Asos