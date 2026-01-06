Aspinal of London: digitale strategie en internationale expansie zorgen voor omzetstijging van 17,1 procent

Luxe lederwarenretailer Aspinal of London Limited meldt een dubbelcijferige stijging van de jaaromzet. De groei is het resultaat van een sterke digital-first strategie en een succesvolle uitbreiding naar internationale markten. Volgens het meest recente jaarverslag over het boekjaar eindigend op 31 maart 2025 steeg de omzet met 17,1 procent naar 45,2 miljoen pond (52,2 miljoen euro) ten opzichte van het voorgaande fiscale jaar.

De luxe lederwarenretailer rapporteert een aangepaste EBITDA van 6,1 miljoen pond. Dat is een stijging van 15,1 procent ten opzichte van de 5,3 miljoen pond in boekjaar 2024. Deze groei is gerealiseerd ondanks een aanzienlijke toename van de marketinguitgaven. Het management wijt dit aan de strategische 'seeding' van nieuwe internationale markten. De nettowinst na belastingen bedraagt 2,72 miljoen pond, iets lager dan de 2,89 miljoen pond van het voorgaande jaar. Dit weerspiegelt de verhoogde investeringen in merkbekendheid en supply chain-infrastructuur.

De raad van bestuur blijft 'vol vertrouwen en optimistisch' over de toekomst. De focus ligt op verdere uitbreiding van zowel binnenlandse als internationale e-commercekanalen. Belangrijke strategische prioriteiten voor het komende jaar zijn het monitoren en beperken van economische risico's in de Verenigde Staten, het verkennen van nieuwe omzetkansen, de introductie van nieuwe productcategorieën ter versterking van de 'lifestyle propositie' van het merk en de exploitatie van fysieke winkels op strategische locaties om online groei en merkperceptie te stimuleren.

Onder de 'Bee Aspinal'-agenda meldt het bedrijf vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. Denk aan het voortgezette gebruik van composteerbare verpakkingen en de inkoop van hernieuwbare energie voor alle locaties.

De bankfaciliteiten bij Santander Bank plc zijn verlengd tot mei 2028. Dit biedt de nodige liquiditeit ter ondersteuning van de ambitieuze groeiplannen tot en met 2026 en daarna.