Atelier Made Here en atelier Pantar slaan handen ineen

De naaiateliers van Atelier Made Here en Pantar worden samengevoegd, zo laten de twee organisaties weten in een persbericht.

Vanaf 3 april is Atelier Made Here gevestigd op Strekkerweg 51 in Amsterdam Noord. “Atelier Made Here bewerkstelligt hiermee [de samenvoeging, red.] een schaal die bijdraagt aan de continuïteit van de onderneming als circulaire pionier. Pantar realiseert hiermee binnen deze branche toekomst voor haar medewerkers met betere vakinhoudelijke begeleiding en ontwikkeling dichter op de reguliere arbeidsmarkt,” aldus het bericht.

Atelier Made Here is een scoiale onderneming en is gestart met als doel om banen te creëren voor een kleermakers met een vluchtelingen-achtergrond. Het atelier is gespecialiseerd in het maken van kleding volgens het made-to-order én upcycling businessmodel. Pantar is een sociaal-ontwikkelbedrijf in de regio Amsterdam en Diemen. De organisatie focust op mensen met een arbeidsperking en biedt deze werk, begeleiding en aandacht voor hun ontwikkeling.