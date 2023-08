Australisch luxe modemerk Zimmerman overgenomen

Australisch luxe modemerk Zimmerman komt in nieuwe handen. Investeerder Advent International maakt namelijk in een persbericht bekend dat het een meerderheidsbelang heeft genomen in het merk. Hierdoor krijgt Advent International in feite zeggenschap over het Australische label.

Hoeveel precies wordt neergeteld voor deze overname, wordt niet bekendgemaakt. Advent International neemt de aandelen over van Style Capital. De overige aandelen blijven in handen van de Zimmerman familie. Het merk is namelijk opgericht door zussen Nicky en Simone Zimmerman.

De overname moet Zimmerman in staat stellen verder te groeien. Zo wil het de internationale expansie versnellen. Het merk zou het oog hebben op de Aziatische markt en het Midden-Oosten. Daarbij wil het luxe merk het aanbod verbreden door meer productcategorieën toe te voegen. Hiervoor kan het de kennis van Advent International gebruiken, dat eerder al investeerde in onder andere Lululemon Athletica, parfumretailer Douglas en Orveon.

Zimmerman wordt gekenmerkt door een verfijnde vrouwelijke stijl, met een oog voor detail en een liefde voor kleur en prints. Naast de reguliere damescollectie is Zimmerman wellicht het bekendste voor de swimwear. Het bedrijf heeft 58 eigen winkels verdeeld over de wereld.