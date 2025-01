Australisch schoenenmerk Ugg Since 1974 verandert naam na juridische strijd rondom het Ugg-handelsmerk

Het Australische schoenenmerk ‘Ugg Since 1974’ past zijn naam in het buitenland aan na een juridisch conflict van bijna tien jaar met Deckers Brands, het Amerikaanse moederbedrijf van het schoenenmerk Ugg, dat in meer dan 130 landen exclusieve verkooprechten voor Ugg-schoenen heeft. De naam Ugg Since 1974 zal buiten Australië en Nieuw-Zeeland niet meer gebruikt worden. Op internationale markten zal het bedrijf nu opereren onder de nieuwe naam: 'Since 1974,' zo deelt directeur Todd Springthorpe via een video op TikTok.

Het conflict ontstond door het gebruik van de naam "Ugg", waar Deckers Brands de rechten op bezit in meer dan 130 landen.

Ondanks de naamswijziging benadrukt het bedrijf dat het de originele Ugg-laarzen blijft produceren en dat de kern van hun product hetzelfde blijft.

De juridische strijd begon in 2016. Deckers Brands, het moederbedrijf van Ugg, klaagde Australian Leather aan, het moederbedrijf van Ugg Since 1974. Deckers beschuldigde hen ervan het handelsmerk te schenden door Ugg-schoenen in de VS te verkopen. Deckers Brands (destijds Deckers Outdoor Corporation) heeft de term "Ugg" in 1995 legaal verworven van de Australische ondernemer Brian Smith, de oprichter van Ugg Australia die het handelsmerk in 1985 registreerde. Deckers Brands registreerde het woord "Ugg" vervolgens als handelsmerk in meer dan 130 landen, waaronder de VS.

Onder consumenten heerst al enige tijd verwarring over het merk Ugg. In 2023 besloot Ugg Since 1974 duidelijkheid te scheppen door op zijn eigen e-commercesite uitleg te geven. "Ugg" (dat eigendom is van Deckers Brands) mag in 130 landen verkocht worden en "Ugg Since 1974" enkel in Australië en Nieuw Zeeland, "waar de originele Ugg-laarzen vandaan komen," benadrukt Springthorpe.

"Om juridische problemen rond het Ugg-handelsmerk in het buitenland te voorkomen, voorzien we onze producten die Australië of Nieuw-Zeeland verlaten van ons Since 74-logo," aldus Springthorpe. Hij concludeert dat de kern van hun product hetzelfde blijft. "Wij zijn het origineel en blijven dat ook, ongeacht wat er op het label op onze laarzen staat," zegt hij. De juridische zaak is nog niet afgerond.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Deckers Brands en Australian Leather voor meer informatie.