Australische City Chic neemt plus size webshop Navabi over

De Australische kledingretailer City Chic Collective Limited, gespecialiseerd in plus-size mode, heeft zijn portfolio in Europa verder uitgebreid. 23 juli jl. heeft het concern de moedermaatschappij van de Duitse e-commercespecialist Navabi volledig overgenomen, zo maakte het bedrijf onlangs middels een persbericht bekend. De Australiërs hebben alle aandelen van JPC United GmbH ("Navabi") van de twee oprichters gekocht voor 6 miljoen euro.

Sinds de oprichting in 2009 is Navabi uitgegroeid tot een succesvolle online speler in plus-size damesmode. In 2020 kwam het bedrijf in financiële moeilijkheden door de covid 19-pandemie. Volgens City Chic bedroeg de jaaromzet van Navabi in 2020 10,4 miljoen euro. In 2021 is het bedrijf weer winstgevend, maar het heeft nog niet de bezoekersfrequenties en omzetniveaus van de periode vóór de crisis bereikt, zo meldt de nieuwe eigenaar in de persverklaring.

Plus-size specialist richt zich op uitbreiding in de "sleutelregio" Europa

Phil Ryan, de CEO en algemeen directeur van City Chic, noemde Navabi "een opwindende strategische kans". Met de overname verzekert de groep zich van een "geweldige basis" in de Europese plus size markt van 40 miljard euro, een "sleutelregio" voor de Australiërs.

Eind vorig jaar deed City Chic een spraakmakende overname in het Verenigd Koninkrijk: uit de boedel van de Arcadia Group nam het de keten Evans over.

Naast de overname van Navabi heeft City Chic ook zijn voorlopige FY21 resultaten bekendgemaakt. De groep heeft zijn omzet met 32,9 procent kunnen verhogen tot 258 miljoen Australische dollar (161 miljoen euro). De EBITDA komt naar verwachting uit tussen 42 en 42,5 miljoen Australische dollar, een groei van 58 tot 60 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Het bedrijf dient het volledige jaarverslag in 26 augustus.

Navabi heeft verschillende websites in Europese landen, waaronder in Duitsland, Frankrijk, het VK en Nederland. City Chic meldt dat Navabi in 2020 5,8 miljoen bezoekers trok.

Het origineel van dit artikel werd gepubliceerd op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Esmée Blaazer