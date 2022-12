Australische retailer David Jones overgenomen

Australische retailer David Jones wisselt van eigenaar. Woolworth Holdings Limited, de huidige eigenaar, heeft een verkoopovereenkomst gesloten met Anchorage Retail Partners voor David Jones. Hiermee komt de retailer weer in Australische handen, aldus het persbericht. Een overnameprijs wordt niet genoemd.

Retailer david Jones is opgericht in 1838 en heeft inmiddels 43 winkels en 2 distributiecentra in Australië en Nieuw-Zeeland. Onder de nieuwe eigenaar blijft David Jones werken aan de ingezette strategie. Zo wil het klantenbestand uitbreiden, een naadloze klantenervaring bieden, ‘een omnichannel curator van wereldklasse merken zijn en de vaardigheden en ervaring van de getalenteerde medewerkers inzetten’, aldus het bericht.

De overname van David Jones door Anchorage Retail Partners is naar verwachting in maart 2023 rond.