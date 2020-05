‘Australische tak G-Star Raw vraagt uitstel van betaling aan’

G-Star Raw heeft in Australië uitstel van betaling aangevraagd, zo meldt News.com.au op basis van een persbericht van het bedrijf. FashionUnited heeft contact gezocht met G-Star voor meer informatie.

Het gaat om G-Star Australia Pty Ltd, aldus het nieuwsplatform. Het persbericht dat in handen is van News.com.au meldt dat de grootste crediteuren van de Australische tak vastgoedpartijen zijn. Volgens een ander nieuwsplatform, Australian Financial Review, had G-Star geen significante schulden voordat het uitstel van betaling aanvroeg.

G-Star heeft 57 winkels in Australië op dit moment.