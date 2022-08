Authentic Brands Group biedt 211 miljoen pond voor Ted Baker Plc

De verkoop van Brits merk Ted Baker Plc komt steeds dichterbij. Authentic Brands Group (ABG) heeft namelijk door middel van een dochterbedrijf een bod gedaan van 211 miljoen pond (249 miljoen euro) op het Britse merk, zo delen de twee mee in een persbericht. Het overnamebod moet echter nog door meerdere partijen worden goedgekeurd, waaronder de aandeelhouders van Ted Baker plc.

In mei kwamen er al berichten naar buiten dat de Authentic Brands Group koploper was in de strijd voor Ted Baker Plc. ABG geeft in het gezamenlijke persbericht aan dat het gelooft een goede bewaarder te zijn van Ted Baker en dat de groep de positie heeft om de groei van het merk te versnellen en de waarde te vergroten. ABG wil eveneens de omzet en winstgevendheid van het merk in alle categorieën en geografische regio's verbeteren. Zo ziet het kansen voor Ted Baker in Noord-Amerika. Daarnaast geeft de groep aan dat het beter voor Ted Baker zal zijn om in privé bezit te zijn waardoor een herstructurering van het bedrijf makkelijker wordt. Een herstructurering moet er voor zorgen dat de potentie van het merk gemaximaliseerd wordt, aldus het persbericht. ABG doet het bod door middel van nieuw opgericht dochterbedrijf ABG-Robin BidCo (UK) Limited.

Het balletje begon in maart bij Ted Baker Plc te rollen toen duidelijk werd dat Sycamore Partners Management L.P. een overnamebod overwoog voor Ted Baker Plc. Niet veel later bleek dat Ted Baker Plc niet één maar twee biedingen van de partij had afgeslagen. Mede dankzij de interesse die werd getoond door diverse partijen besloot het Britse bedrijf een formeel verkoopproces te starten. Authentic Brands Group lijkt nu als winnaar uit de bus te komen.

Authentic Brands Group is de afgelopen jaren flink op overnamepad geweest. Zo nam het in 2021 de gehele 'heritage brands' tak van modegroep PVH over en kocht het Reebok van Adidas AG. In de jaren daarvoor werd het ook al (mede) eigenaar van modemerk Forever 21 en retailer Barneys New York. In totaal heeft het bedrijf nu meerderheidsbelangen in ruim 50 merken.