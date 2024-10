Authentic Brands Group en Saks Global plannen joint venture voor luxe mode

Authentic Brands Group LLC (ABG) is van plan de aanwezigheid van zijn luxe modemerken uit te breiden via een nieuw partnerschap met de detailhandel- en vastgoedgroep Saks Global.

In een gezamenlijke aankondiging op woensdag kondigden de twee bedrijven de oprichting aan van de Authentic Luxury Group (ALG) joint venture. De joint venture zal worden gevormd zodra de “definitieve documentatie” is opgesteld, aldus de verklaring.

De joint venture Authentic Luxury Group moet luxe merken van Authentic Brand Group versterken

Het doel van ALG is om de groei van de merken die tot de Authentic Brands Group behoren - Barneys New York, Judith Leiber Couture, Hervé Léger en Vince - te stimuleren “door middel van nieuwe strategische licentiepartnerschappen en distributiekanalen”, kondigden de twee partners aan. Er zijn overeenkomstige initiatieven gepland op het gebied van mode, detailhandel, onroerend goed, toerisme, kunst en horeca. Er zullen onder andere luxe wooncomplexen en hotels worden ontwikkeld als onderdeel van “exclusieve vastgoedpartnerschappen”.

De joint venture combineert het leiderschap van Authentic Brands Group op het gebied van wereldwijde licenties met de expertise en het bereik van Saks Global op het gebied van e-commerce en fysieke winkels, aldus de bedrijven.

Authentic Brands Group wil aansluiten bij Saks Global

De oprichting van Saks Global werd in juli aangekondigd door het Canadese moederbedrijf Hudson's Bay Company (HBC) als onderdeel van de geplande overname van de Neiman Marcus Group. De groep wil zijn modeketens Saks Fifth Avenue en Saks Off 5th, de potentiële nieuwe overnames Neiman Marcus en Bergdorf Goodman en de bijbehorende vastgoedportefeuilles bundelen in de nieuwe groep.

De overname wordt momenteel nog onderzocht door de relevante mededingingsautoriteiten. Na afronding van de transactie is Authentic Brands Group van plan een minderheidsbelang in Saks Global te verwerven.