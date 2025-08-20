Authentic Brands Group neemt intellectuele eigendomsrechten van Guess over

Het Amerikaanse mode- en mediaconcern Authentic Brands Group LLC (ABG) neemt het volgende bekende modemerk over. Woensdag kondigde het bedrijf aan dat het een bindende overeenkomst heeft getekend om de controle over de intellectuele eigendomsrechten van Guess over te nemen.

De overname is 'een nieuwe belangrijke mijlpaal' voor Authentic Brands Group, aldus het concern. Met een wereldwijde jaarlijkse merk omzet van in totaal ongeveer 6 miljard dollar wordt Guess het op een na grootste merk in de uitgebreide portfolio van de bedrijvengroep, waartoe ook labels zoals Reebok, Ted Baker en Champion behoren.

Een mogelijke overname van Guess hing al maanden in de lucht. Zo had het Amerikaanse concern WHP Global LLC in maart een eerste, niet-bindende offerte uitgebracht. Een paar weken later werd in de media gespeculeerd over een mogelijke interesse van Authentic Brands Group.

Guess verdwijnt van de beurs

De nu gesloten overeenkomst houdt in dat Authentic Brands Group een 51 procent belang neemt in een nieuwe vennootschap. Deze vennootschap wordt eigenaar van en zal licenties verlenen voor bijna alle intellectuele eigendomsrechten van Guess. Ook zal een groot deel van de bestaande licentieovereenkomsten van Guess worden overgedragen aan dit bedrijf. De resterende 49 procent van de aandelen gaan naar de Guess-oprichters Maurice en Paul Marciano, Nicolai Marciano en Carlos Alberini, de CEO van het modebedrijf.

De vennootschap die de operationele activiteiten van Guess beheert, gaat naar het huidige management van het bedrijf en wordt van de beurs gehaald. Dit bedrijf zal zijn 'bestaande management en structuur behouden, zodat de sterke teams en het wereldwijde platform, die achter het succes van het bedrijf staan, behouden blijven', meldt het bedrijf.

In het kader van het plan zullen de huidige aandeelhouders van Guess 16,75 dollar per aandeel ontvangen. Dit komt neer op een premie van ongeveer 73 procent ten opzichte van de koers van 14 maart, de laatste handelsdag voordat een eerste niet-bindend overnamebod voor Guess werd ontvangen. De totale waarde van Guess wordt daarmee geschat op 1,4 miljard dollar.

Authentic Brands Group wil met Guess uitbreiden naar nieuwe markten en productcategorieën

De transactie is nog onderworpen aan de gebruikelijke mededingingsrechtelijke goedkeuringen en de meerderheid van de stemmen van de huidige aandeelhouders van Guess. De verwachting is dat de transactie in het vierde kwartaal van het lopende boekjaar 2025/26 zal worden afgerond.

Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van Authentic Brands Group, lichtte de achtergrond van de nu overeengekomen overname toe. 'Guess is een sterk merk dat al meer dan veertig jaar stijl en cultuur beïnvloedt', verklaarde hij. 'We hebben veel respect voor de familie Marciano en hun team, die een innovatief merk met een rijke geschiedenis, een ongelooflijk wereldwijd bereik en een gevestigd ecosysteem van partners hebben opgebouwd. We kijken ernaar uit om samen met hen op deze erfenis voort te bouwen, terwijl Guess met ons platform aan een nieuw hoofdstuk begint.'

Authentic Brands Group is van plan haar bestaande wereldwijde netwerk te gebruiken om de uitbreiding van Guess naar nieuwe productcategorieën en marktregio's te stimuleren. Tegelijkertijd zal het 'legendarische archief' van het in 1981 opgerichte merk nieuw leven worden ingeblazen, aldus een persbericht.