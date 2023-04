Authentic Brands Group neemt sportmodegroep Boardriders over

Een kleine maand na de eerste berichten over een mogelijke overname van Boardriders door Authentic Brands Group, wordt de deal nu bevestigd. Authentic Brands Group laat in een persbericht weten de sportmodegroep dat er een bindend bod is gedaan op de groep en ‘een periode van exclusiviteit is aangebroken’ in de onderhandelingen. Hoeveel geld voor de groep wordt neergelegd wordt niet genoemd in een persbericht.

Met de overname van Boardriders krijgt Authentic Brands Group (ABG) er in één klap acht merken bij in het portfolio. Dit zijn Quicksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, RVCA, Element, VonZipper en Honolua. ABG is al jaren op overnamepad om het portfolio op strategische wijze te diversifiëren en uit te breiden.

Bevestigd: Authentic Brands Group doet bod op Boardriders

Boardriders genereert 2,9 miljard dollar (2,7 miljard euro) aan omzet via het wereldwijde distributienetwerk, aldus het persbericht. De groep heeft 500 eigen winkels, 7.000 wholesalepartners en is aanwezig via e-commerce in 35 landen.

“Onder de vleugels van Authentic zal Boardriders een unieke positie krijgen om uit te breiden zodat onze iconische merken miljoenen consumenten bereiken, marktaandeel kunnen verzekeren in onze hoofdcategorieën en verder kunnen groeien in onder andere premium athleisure, training en lifestyle,” aldus Arne Arens, CEO van Boardriders, in het persbericht.

"Als een vroege gelover in de wereldwijde en commerciële aantrekkingskracht van actiesporten, brengt dit me terug naar de wortels van mijn vroege carrière," zei Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van Authentic, in het persbericht. "Samen met de geweldige merken en het indrukwekkende wereldwijde bereik dat deze overname met zich meebrengt, zien we het potentieel van Boardriders als een bloeiende online marktplaats onder Authentic's eigendom. Met Boardriders' bewezen retail playbook zien we ook enorme mogelijkheden om de uitbreiding van haar shop-in-shops, branded retail stores, groothandel en e-commerce wereldwijd te versnellen."