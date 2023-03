Authentic Brands Group sluit partnerschap om Ted Baker sterker op de kaart te zetten in Noord-Amerika

Het Amerikaanse Authentic Brands Group (ABG) heeft een ‘langdurig strategisch partnerschap’ gesloten met OSL, een Amerikaanse platform voor klantenwerving, om het Britse merk Ted Baker beter op de kaart te zetten in Noord Amerika. Dat kondigt ABG vandaag door middel van een persbericht.

ABG nam Ted Baker afgelopen augustus over voor 211 miljoen pond, zo’n 249 miljoen euro, overgenomen door ABG. Het bedrijf gaf ten tijde van de overname al aan kansen te zien voor omzetgroei in de Noord Amerikaanse markt.

OSL zal ABG helpen deze plannen te realiseren door middel van hun ervaring in retailoperaties, gespecialiseerde distributie en digitale marketing, aldus het persbericht. De focus zal hierbij liggen op zowel digitale retail als het optimaliseren van de stenen winkels. “Met behulp van het geïntegreerde marketingplatform van Authentic zal OSL nauw samenwerken met het bedrijf om het merk te activeren op alle contactpunten met de consument.”

Door het partnerschap zal het Ted Baker team, gevestigd in New York, zich aansluiten bij OSL en de meer dan tachtig winkels van het merk, de groothandelsdistributie en de Ted Baker website in de Verenigde Staten en Canada blijven aansturen. Kerncategorieën zoals sport- en bovenkleding voor mannen en vrouwen en tassen zullen worden ontworpen en geleverd door het hoofdkantoor van Ted Baker in Londen.

"Een belangrijk onderdeel van onze groeistrategie (voor Ted Baker, red.) was het veiligstellen van een toonaangevende Noord-Amerikaanse operator voor [het merk] en het behoud van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ontwerpcentrum", aldus John McNamara, hoofd transitie officier van ABG, die de overgang van Ted Baker naar het ABG-platform heeft geleid. ABG doelt erop om voor Ted baker een netwerk van toonaangevende partners samen te stellen "die overal ter wereld operationele experts zijn." De samenwerking met OSL dient hierbij als eerste stap.