Authentic Brands Group versterkt samenwerking met Shein

Authentic Brands Group gaat nog nauwer samenwerken met online gigant Shein. De twee hebben een overeenkomst getekend voor Forever 21 waarbij Shein een collectie voor het merk zal ontwerpen, produceren en distribueren.

De lijn krijgt de naam Forever 21 x Shein en zal exclusief via Shein verkocht worden. "We zijn verheugd om het bekende merk Forever 21 naar de klanten van Shein te brengen door gebruik te maken van onze productiemogelijkheden en online winkel", zegt Donald Tang, Executive Chairman van Shein, in het persbericht van 27 oktober. "Forever 21 en Shein delen de missie om producten te leveren waar onze klanten van houden tegen een ongelooflijke prijs. Dit opwindende nieuwe aspect van onze samenwerking met Authentic bevordert ons doel om mode toegankelijk te maken voor iedereen en we kijken ernaar uit om dit tot leven te brengen voor onze klanten."

Enkele maanden eerder maakte Shein al bekend dat het een aandeel had verworven in Sparc Group, een joint venture waarin onder andere Authentic Brands Group en Simon Property Group zitten waarmee Forever 21 wordt aangestuurd. Omgedraaid kreeg Sparc een minderheidsaandeel in Shein.