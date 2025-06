Authentic Brands Group vindt nieuwe partner voor Europese expansie Reebok

Authentic Brands Group plant een uitbreiding van het merk Reebok in de Verenigde Staten, Canada, Centraal- en Oost-Europa via een nieuwe strategische samenwerking met Slam Jam.

Het premium lifestylebedrijf en distributeur zal samenwerken met RDG, de wereldwijde ontwerp- en leveranciershub van het sportkledingmerk, om het merk bij belangrijke wereldwijde retailpartners te brengen, zo blijkt uit een persbericht.

In een verklaring zei Luca Benini, die Slam Jam in 1989 oprichtte, dat het bedrijf "enthousiast is om aan deze reis te beginnen" met een merk dat "al generaties lang de grenzen van cultuur verlegt door middel van sport en lifestyle".

De samenwerking markeert een volgende stap in de missie van Authentic om de aanwezigheid van Reebok wereldwijd uit te breiden. Deze keer wordt prioriteit gegeven aan het openen van nieuwe retailmogelijkheden die aansluiten bij de gemeenschappen van elke markt.

Voor Steve Robaire, EVP Reebok bij Authentic, vertegenwoordigt Slam Jam de ideale partner om "Reebok naar zijn volgende tijdperk te begeleiden" met "hun geschiedenis, geloofwaardigheid en connectie met top retailers".

"Deze samenwerking weerspiegelt een complete wedergeboorte van onze strategie, waarbij Reebok op de markt wordt gebracht met een scherpe culturele lens en de authenticiteit die Slam Jam al meer dan drie decennia belichaamt", vervolgde Robaire.

Sinds de overname van Reebok van Adidas in 2022, is Authentic begonnen met het integreren van zijn licentiemodel van derden in de fundamenten van het sportkledingmerk. Het bedrijf heeft dergelijke deals in verschillende regio's gesloten om de aanwezigheid van Reebok op de internationale markt verder te versterken.