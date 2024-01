Authentic Brands Group weer op overnamepad - koopt schoenenmerk Sperry

Amerikaanse groep Authentic Brands Group blijft uitbreiden. De groep heeft schoenenmerk Sperry overgenomen van eerdere eigenaar Wolverine Worldwide. Laatstgenoemde meldt het nieuws in een persbericht. Voor hoeveel geld het merk is overgenomen is niet bekend.

Wolverine Worldwide geeft aan dat het geld van de verkoop wordt ingezet om schulden af te betalen. In totaal zal 130 miljoen dollar (118 miljoen euro) aan schuld worden afbetaald, zo blijkt uit het statement. Of dit dus het totale bedrag is van de overname, is niet bekend.

"De verkoop van het merk Sperry is de volgende stap in onze turnaround en strategische transformatie", zegt Chris Hufnagel, President en CEO van Wolverine Worldwide, in het persbericht. "We hebben een rigoureus proces uitgevoerd waarin we een uitgebreide reeks strategische alternatieven voor het merk hebben overwogen, en we geloven dat dit de beste uitkomst is voor het bedrijf en onze visie voor de toekomst."

Authentic Brands Group heeft inmiddels een flink portfolio. Het is onder andere de eigenaar van Reebok, Boardriders, Ted Baker, Rockport en Hunter. In totaal komt het aantal merken in het portfolio neer op zo’n vijftig. Hieronder vallen ook merklicenties.