Authentic Brands sluit strategisch partnerschap voor Reebok in India

De Authentic Brands Group heeft een strategisch partnerschap gesloten met Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL), zo melden de bedrijf in een persbericht. Door de overeenkomst krijgt ABFRL de exclusieve rechten om Reebok-producten te distribueren en verkopen in India en andere Aziatische landen.

Authentic Brands Group tekende recent een overname overeenkomst voor Reebok. Deze deal is naar verwachting in het voorjaar van 2022 rond. Het partnerschap met ABFRL valt onder de strategie voor Reebok om een netwerk van kern operationele partners samen te stellen wereldwijd. ABFRL zal samenwerken met de nieuw opgerichte Reebok Design Group om producten te ontwerpen en ontwikkelen.

ABFRL is geen vreemde van de Authentic Brands Group. De groep heeft namelijk al de partnerschappen voor Forever 21 en andere merken van ABG, zo blijkt uit het persbericht.