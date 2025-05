Authentic Brands Group sluit deal van 311 miljoen voor overname Dockers van Levi Strauss

Authentic Brands Group is een definitieve overeenkomst aangegaan om merk Dockers over te nemen van Levi Strauss & Co. De transactiewaarde is van 311 miljoen dollar (276 miljoen euro). De deal weerspiegelt de strategische inspanningen van Levi Strauss&Co. om zich te concentreren op zijn direct-to-consumer activiteiten.

De transactie, die onderhevig is aan gebruikelijke aanpassingen en sluitingsvoorwaarden, heeft de potentie om in de toekomst een waarde van maximaal 391 miljoen dollar te bereiken via een earn-out mogelijkheid van 80 miljoen dollar, gebaseerd op de prestaties van Dockers binnen de portefeuille van Authentic.

Levi Strauss&Co. heeft aangegeven dat het van plan is om ongeveer 100 miljoen dollar van de netto contanten uit de transactie terug te geven aan de aandeelhouders door middel van de inkoop van aandelen.

Het bedrijf verwacht de deal op of rond 31 juli 2025 af te ronden voor de intellectuele eigendom en activiteiten van Dockers in de Verenigde Staten en Canada. Naar verwachting zullen de overige activiteiten van het merk op 31 januari 2026 volgen.

De president en CEO van Levi Strauss&Co, Michelle Gass, zei in een verklaring dat het bedrijf er door deze overeenkomst “vertrouwen in heeft dat we de waarde van het bedrijf hebben gemaximaliseerd en dat Authentic de juiste organisatie is om het volgende hoofdstuk van groei voor het merk Dockers in te luiden”.

Levi’s verscherpt focus op kernmerk terwijl Authentic groei nastreeft

Voor de Amerikaanse denim groep zal de verkoop van Dockers ruimte bieden om het kernmerk Levi's verder te ontwikkelen tot een “denim lifestyle” label, en om het merk Beyond Yoga op te schalen als onderdeel van een plan om duurzame groei te stimuleren in alle categorieën, kanalen en regio's.

Hoewel Levi Strauss&Co. over het algemeen sterke financiële resultaten heeft gerapporteerd voor de meest recente kwartalen, met een omzetstijging van 3 procent tot 1,5 miljard dollar in het eerste kwartaal van het huidige fiscale jaar, baarden de vooruitzichten voor 2025 de investeerders zorgen.

Voor het jaar voorspelt Levi Strauss&Co. een omzetdaling van 1 tot 2 procent en een aangepaste verwaterde winst per aandeel tussen 1,20 en 1,25 dollar, wat lager is dan de schattingen van LSEG van 3,7 procent groei en 1,37 dollar aangepaste verwaterde winst per aandeel.

Desondanks bleef Gass optimistisch over de “verscherpte focus van de groep op het kernmerk Levi's”, die volgens haar “werkt” en “brede kracht laat zien in dames-, heren-, DTC- en wholesale”.

Ondertussen blijft Authentic zijn portfolio snel uitbreiden. De oprichter, voorzitter en CEO van het bedrijf, Jamie Salter, verklaarde dat Dockers “een natuurlijke fit is voor het Authentic model”.

Hij vervolgde: “Het is een merk met diepe wortels, een hoge naamsbekendheid en een solide basis in licenties — allemaal zaken waar we naar op zoek zijn bij de overname van nieuwe merken. Dockers speelde een sleutelrol bij het vormgeven van casual werkkleding zoals we die vandaag de dag kennen, en we zien een aanzienlijk potentieel om voort te bouwen op die erfenis en het merk uit te breiden over een verscheidenheid aan categorieën.”

Authentic, het moederbedrijf van Reebok, Lucky Brand en Brooks Brothers, werkt doorgaans via een third-party licentiemodel, waarbij de distributie en andere activiteiten worden uitbesteed aan wereldwijde partners om merken internationaal uit te breiden.