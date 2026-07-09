Authentic versnelt Europese expansie van Lee met nieuwe partner

Authentic Brands Group versnelt de Europese expansie van Lee door een nieuwe langetermijnsamenwerking met Experience Group. De overeenkomst versterkt de aanwezigheid van Lee in de groothandel, detailhandel en e-commerce, en vergroot het internationale bereik van het merk.

De overeenkomst treedt in werking na de afronding van de overname van Lee door Authentic. Experience Group wordt de operationele partner van de denimspecialist en houdt toezicht op sportkleding, activewear en werkkleding voor mannen en vrouwen. Het bedrijf zet zijn regionale expertise, operationele infrastructuur en productcapaciteiten in om de volgende groeifase van Lee te ondersteunen.

Henry Stupp, president EMEAI bij Authentic, zegt dat de samenwerking ‘een belangrijke stap is in de internationale expansiestrategie van Lee’. Hij voegt eraan toe dat Experience Group ‘bewezen operationele capaciteiten en een duidelijk begrip van het opbouwen van merken via verschillende kanalen’ biedt. “Samen zien we een aanzienlijke kans om de aanwezigheid van Lee in Europa te vergroten, terwijl we de producten en ervaringen blijven leveren die consumenten kennen en waarderen,” voegt Stupp toe.

Authentic kondigde eerder dit jaar plannen aan om Lee over te nemen van Kontoor Brands. De deal heeft een waarde van maximaal een miljard dollar. De overname, gepland voor de tweede helft van 2026, past in de langetermijnstrategie van Authentic om bekende merken over te nemen. Lee voegt zich hiermee bij merken als Guess, Dockers en Boardriders.

De groep implementeerde snel zijn kenmerkende licentie- en distributiemodel voor derden bij Lee. Hiervoor werd een samenwerking met One Jeanswear Group opgezet voor de activiteiten van het merk in de Verenigde Staten en Canada.