Avatars en social commerce: Wereldwijde consumententrends die in 2023 de toon zetten

Een groot aantal nieuwe ontwikkelingen heeft zich in 2022 voorgedaan in de wereld van e-commerce, retail en daarbuiten, met de snelle groei van een gedemocratiseerd internet en een reeks wereldwijde macro-economische kwesties die ongetwijfeld een diepgaande impact hebben gehad op de consument. Nu 2023 is begonnen, heeft het consumentengegevensplatform GWI in zijn nieuwe rapport 'Connecting the Dots' een aantal trends geschetst die zullen voortvloeien uit de gedragsveranderingen van afgelopen jaar.

Het bedrijf suggereerde dat de verzadiging van het internet bij de consument een hoogtepunt heeft bereikt, nu de gemiddelde online gebruikscijfers zich blijven stabiliseren. De gebieden die ooit werden beschouwd als "typische" internetgebruikspunten zijn echter merkbaar beginnen te veranderen, aangezien nieuwe ontwikkelingen nieuwe gebruiksmogelijkheden bieden voor de online wereld.

Terwijl zakelijk netwerken en onderzoek de grootste gedragsdaling zagen, zoals in het rapport wordt vermeld, is het algemene browsen, het onderzoeken van producten en het bekijken van video's ook minder belangrijk geworden. Deze verschuiving werd benadrukt door socialemediaplatforms zoals TikTok, die verantwoordelijk zijn voor de verandering van basisactiviteiten online en deze hebben verbeterd, de groeiende toewijding aan Web3-ontwikkeling en een ommekeer in de houding ten opzichte van het internet wat betreft wantrouwen, dat licht gedaald is nu bedrijven dit probleem steeds meer aanpakken.

Al deze factoren hebben een rol gespeeld in veel van GWI's consumententrends voor 2023, die grotendeels draaien om het dagelijks stimuleren van gebruikers door middel van regelmatige nieuwe ervaringen en een opfrissing van betrokkenheid en doelgerichtheid.

Sociale media definieert winkelen

GWI merkte op dat uit recent onderzoek van Google bleek dat jongeren zich meer tot TikTok of Instagram wenden om antwoorden op hun vragen te vinden dan tot echte zoekmachines. Het vinden van informatie bleef het belangrijkste gebruik van het internet, maar het onderzoeken van producten vóór de aankoop is een plaats gedaald in de lijsten, ingehaald door de wens om nieuwe ideeën en inspiratie te vinden.

Dit wijst op een groeiende afhankelijkheid van het browsen met een open einde, zoals populair geworden door sociale media-apps van Gen Z en millennials die sterk gepersonaliseerde algoritmen en opvallende visuals bieden. Gen Z bleken ook minder geneigd te zijn om de aankoop van artikelen als een van de belangrijkste voordelen van het internet te beschouwen en hechten meer waarde aan het gemeenschapsgevoel. Aangezien deze sites grotendeels door trends worden gestuurd, moeten merken bijhouden wat cultureel relevant is en waarnaar consumenten actief zoeken. Door gebruikers gegenereerde inhoud heeft ook het consumentenvertrouwen verbeterd, een factor die waarschijnlijk wordt aangevoerd door jongere generaties die zich richten op echte mensen en hun meningen.

Gemeenschap in de metaverse

Zoals in 2022 al heel duidelijk was, zal het komende jaar de culturele impact blijven toenemen door immersieve 3D-ruimtes en online werelden. Hoewel er een onderliggende trend is van toenemende belangstelling voor codering, zal volgens GWI online identiteitsexperimenten en zelfexpressie waarschijnlijk een diepgaander gevolg zijn van deze verschuiving. Platforms als Roblox en Fortnite hebben de populariteit van door gebruikers gegenereerde inhoud verder benadrukt, en liggen grotendeels ten grondslag aan de wens van consumenten om online verschillende persoonlijkheden aan te nemen.

Velen wenden zich tot dit element om zich te kunnen onderscheiden of om meer controle te hebben over de perceptie van anderen. De platforms hebben ook de ontwikkeling van gelijkgestemde gemeenschappen gestimuleerd, zoals de LGBTQ+-gemeenschap die de platforms vaak ziet als een veilige ruimte waar ze kunnen nadenken over hun identiteit. GWI stelde dat merken meer op deze factoren moeten inspelen om gastvrije ervaringen en inclusieve omgevingen te creëren die niet alleen Gen Z aanspreken, maar ook Gen Alpha, het toekomstige metaverse publiek.

Kleding en schoonheid komen naar voren als top 'treats'

Afnemend financieel vertrouwen is iets dat niet kan ontbreken als we het hebben over trends die 2022 bepaalden, aangezien de crisis rond de kosten van levensonderhoud in meerdere markten woedde en de prijzen van alledaagse artikelen een hoogtepunt bereikten. Volgens GWI zei tweederde van de consumenten buiten China dat hun huidige financiële situatie "veilig" is, een gevoel dat kan worden ondersteund door spaartegoeden als gevolg van de pandemie of een gunstige arbeidsmarkt. Dit werd ook weerspiegeld in wat consumenten beschouwen als "traktaties" als ze moeten letten op een budget. Kleding is de enige categorie die voorkomt in de top drie ‘traktatiekeuzes’ van alle generaties en genders.

Volgens het bedrijf is de kledingverkoop wereldwijd niet noemenswaardig geëvolueerd, maar werd de sector grotendeels geleid door "luxe voor minder" retailers, die de snelste groei kenden in het GWI USA-onderzoek. Schoonheid bleek in 2022 ook een lucratieve sector te zijn, waarvan de veerkracht waarschijnlijk te danken is aan een aantal factoren, waaronder betaalbaarheid en emotionele band, elementen waardoor consumenten trouw zijn gebleven - in het bijzonder jonge vrouwen, die meer geneigd bleken prioriteit te geven aan schoonheid.

Duurzaamheid is nog steeds geen prioriteit

In tegenstelling tot andere onderzoeken vond GWI dat minder mensen nu zeggen dat het helpen van het milieu belangrijk voor hen is, in vergelijking met het niveau van voor de pandemie. Ook het aantal mensen dat zegt te verwachten dat merken milieuvriendelijk zijn, is de afgelopen jaren gekrompen, ook wereldwijd. Volgens het rapport zou een groot deel van deze verschuiving het gevolg kunnen zijn van de steeds meer bekritiseerde ESG-criteria, tekortkomingen in de marktonderzoeksindustrie en het controversiële idee dat de eisen van de consument het precedent voor duurzaamheid scheppen. GWI zegt dat consumentenkeuzes niet moeten worden gezien als een van de belangrijkste drijfveren voor verandering, evenmin als een teruglopende economie.

In een van haar studies merkte het bedrijf op dat het aantal mensen dat zegt andere uitgaven op te offeren om een product eerder te kopen, de afgelopen twee jaar is toegenomen, terwijl tegelijkertijd de bereidheid van consumenten om meer te betalen voor milieuvriendelijke producten afnam. Dit gedrag was prominent in Aziatische landen, waar de relatie tussen eigenzinnige uitgaven en duurzaamheidsattitudes volgens GWI prominenter was.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.