Avondklok blijft in elk geval tot vrijdag gelden

De avondklok blijft voorlopig geldig. Gisteren schorste de rechter in een spoedappèl de eerdere uitspraak dat de avondklok per direct zou moeten worden opgeheven. Dat bevestigen nationale media, waaronder de NOS. De avondklok blijft in elk geval tot vrijdagochtend 10.00 van kracht. Dan start de behandeling van het hoger beroep dat het kabinet tegen de uitspraak heeft aangetekend, met de bedoeling de avondklok in stand te houden.

De rechter oordeelde in het spoedappèl dat de belangen van de Staat groter zijn dan die van Viruswaarheid. "Nu is er een avondklok, en als wij als hof deze schorsing niet toewijzen, dan is de avondklok eraf. Wat gebeurt er wanneer wij in de bodemprocedure anders beslissen? Dan moet de avondklok er weer op. En anders gaat de avondklok een paar dagen later dan vandaag er weer af. Onder die omstandigheden vinden we het belang van de Staat zwaarder wegen", zo sprak de voorzitter van het hof.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis en RIVM-directeur Jaap van Dissel benadrukten in het spoedappèl eveneens de risico’s van het, al dan niet tijdelijk, loslaten van de avondklok. Van Dissel sprak van een ‘fragiele situatie’. "We hebben nog steeds tegen de 100.000 besmettelijke mensen in Nederland", aldus Van Dissel. "Dat aantal is iets gedaald de afgelopen tijd, maar we denken dat het snel gaat toenemen als we deze maatregelen niet voortzetten."

Willem Engel van Viruswaarheid zei de uitspraak ‘onacceptabel’ te vinden. “U maakt een grote fout", zo zei hij tegen de rechter. Volgens de advocaat van Viruswaarheid, Gerben van de Corput, wogen de argumenten die in de rechtszaal werden genoemd niet zwaarder dan het belang van Viruswaarheid. Er zou in Nederland momenteel geen sprake zijn van een acute situatie, aldus Van de Corput, waardoor de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag - op basis waarvan de avondklok is ingesteld - niet mag gelden. Ook is het effect van de avondklok volgens de advocaat niet onomstotelijk bewezen.