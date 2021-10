AZ Factory lanceert exclusieve NFT-collectie

De show van AZ Factory als eerbetoon aan wijlen oprichter Alber Elbaz bood een ontroerende en alom gewaardeerde afsluiting van de Parijse Fashion Week. Het evenement bracht hulde aan de immense impact van de ontwerper op de hedendaagse mode, een impact die gesymboliseerd werd door het aantal en het prestige van de voor de gelegenheid verzamelde ontwerpers, die allen (van Maria Grazia Chiuri tot Dries Van Noten, Stella McCartney en Demna Gvasalia) een outfit creëerden die het teken en de signatuur van Elbaz belichaamt.

Maar naast het eerbetoon wilde het huis er ook op wijzen dat de naam van Alber Elbaz en de filosofie van zijn AZ Factory project, gesteund door de luxegigant Richemont, bovenal gelijk staan aan innovatie. Het voornaamste doel van het project is het traditionele modebedrijfsmodel te ontwrichten door middel van een op entertainment gebaseerd luxemerk dat gekenmerkt wordt door zijn volledig digitale aanpak.

Laurent Melacaze, CEO van AZ Factory, wilde in een persbericht dan ook wijzen op de passie van Alber Elbaz voor nieuwe technologieën. Dit is de reden die de leidinggevende ertoe heeft aangezet om voor een samenwerking de krachten te bundelen met Arianee, een bedrijf dat in 2018 mede is opgericht door Pierre-Nicolas Hurstel met als doel, met behulp van blockchaintechnologie, het toonaangevende platform te worden voor NFT's in de mode- en luxe-industrie.

1.200 exemplaren uitgedeeld aan de gasten van de modeshow Hommage

Zo heeft AZ Factory, naast de 45 fysieke outfits die de 45 ontwerpers tijdens de hommageshow hebben gecreëerd, 25 outfits gecreëerd, ook fysiek, waaraan wij een extra look moeten toevoegen, volledig en uitsluitend digitaal. Dit ontwerp was exclusief gereserveerd voor de prestigieuze gasten van de show. Om het spektakel van deze unieke outfit en de herinnering aan dit historische moment te bewaren, kreeg elke gast een NFT.

Deze was toegankelijk via een QR-code op een verzamelboek, waarvan die avond 1.200 exemplaren werden uitgedeeld. In totaal 1.200 NFT's werden gezamenlijk gecreëerd door AZ Factory en Arianee: deze NFT's werden ontwikkeld rond bloemenbroches, schoenen, oorbellen en juwelen gestileerd rond een witte blousejurk. Een elegante manier om de avant-garde te herdenken van de man die Lanvin veertien jaar lang op briljante wijze opnieuw uitvond. Belangrijke : deze collectie zal beschikbaar zijn op Opensea, een marktplaats gewijd aan NFT en zeldzame digitale objecten, onder de naam "AZ Factory - Alber Elbaz tribute look".

