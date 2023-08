B2B-inkoopplatform Orderchamp opent offline experience

Inkoopplatform Orderchamp gaat offline door middel van Orderchamp World. De offline experience is te vinden bij Tica Aalsmeer. In Orderchamp World kunnen retailers nu nieuwe merken ontdekken, de producten zien en voelen en ook direct inkopen, zo is te lezen in een persbericht.

Merken bieden via Orderchamp World een greep uit hun collectie aan. Middels QR-codes kunnen retailers de producten in andere kleuren of materialen bestellen, of het volledige assortiment van het merk bekijken.

Tica en Orderchamp startten in 2022 een strategische samenwerking. Zo kreeg Tica toegang tot het aanbod van duizenden Orderchamp-merken. Orderchamp-leden kregen op hun beurt de kans om bij de vestigingen van Tica offline in te kopen en via Tica x Orderchamp na te bestellen. De strategische samenwerking wordt met de lancering van Orderchamp World nu verder versterkt.