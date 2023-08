B2B-leverancier Grosso Moda Nederland B.V. failliet

De business-to-business-leverancier Grosso Moda Nederland B.V. is op 8 augustus failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam, zo is af te leiden van het openbare insolventieregister. Meneer L.C. de Jong is aangesteld als curator.

De business-to-business-leverancier heeft een Nederlandse vestiging in Doorn, maar opereert ook in het buitenland middels vijf eigen en externe productiekantoren. Enkel het Nederlandse kantoor is getroffen door het faillissement. De reden van het faillissement is nog niet bekend, meldt de curator telefonisch aan FashionUnited. Wel meldt hij dat ‘een mogelijkheid op een doorstart klein is’. Op het moment van schrijven is de website nog live.

Grosso Moda is opgericht in 1992 en begon als een business-to-business-leverancier van kledingonderdelen en diensten op het gebied van productie. Zo’n 25 jaar later begon het bedrijf ook business-to-business mode-ontwerpconcepten voor merken en retail multibrand winkels, inclusief productie en levering, aan te bieden. Het bedrijf verkoopt haar producten aan merkklanten en winkelketens in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk met de combinatie van eigen en externe productiekantoren in Europa en Azië (in Litouwen, Oekraïne, Belarus, Turkije en Vietnam).